O primeiro turno do Novo Basquete Brasil chegou ao fim e a Copa Super 8 está prestes a começar com um grande clássico logo na primeira rodada. O torneio terá início no dia 25 de janeiro de 2025, com a final em 1º de fevereiro. Nas quartas de final, o Flamengo, atual campeão, tem pela frente o clássico contra o Vasco. Conheça a história do torneio:

🏀FORMATO

A Copa Super 8 reúne as oito melhores equipes do primeiro turno do NBB. Desde 2018, a competição é disputada em jogo único, no formato de mata-mata, e por meio de cruzamento olímpico entre as oito melhores equipes: 1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º.

Além do troféu, a conquista dá ao vencedor uma vaga na próxima edição da Basketball Chamapions League Americas (BCLA). Nesta edição, os confrontos serão realizados na casa da equipe com melhor posição na tabela do NBB.

🏀EQUIPES PARTICIPANTES

Minas, Flamengo, Franca, Brasília, São Paulo, Casco, Pinheiro e União Corinthians (RS) participam da sétima edição da Copa Super 8:

A definição das partidas está traçada da seguinte forma: o vencedor do clássico entre Flamengo e Vasco enfrentará quem levar a melhor no confronto entre Franca e Pinheiros. Paralelamente, o ganhador do duelo entre Minas e São Paulo medirá forças com o vencedor da partida entre Brasília e União Corinthians.

🏀MAIORES CAMPEÕES

Com 3 títulos, o Flamengo é o maior vencedor da Copa Super 8. Na temporada passada, o Rubro-negro conquistou o título com o triunfo sobre o Unifacisa por 83 a 77 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). O Franca é o segundo maior vencedor da competição, com 2 títulos. A última conquista da equipe do interior de São Paulo foi na temporada 22/23.

O ex-jogador Olivinha foi campeão da Copa Super 8 de 2024, com o Flamengo (Foto: Divulgação)

🏀 Copa Super 8 - Quartas de final

Minas (1º) x São Paulo (8º)

25 de janeiro - sábado

Arena UniBH, Belo Horizonte (MG)

17h (de Brasília)

Brasília (4º) x União Corinthians (RS) (5º)

25 de janeiro - sábado

Arena BRB Nilson Nelson, Brasília (DF)

19h30 (de Brasília)

Flamengo (2º) x Vasco (7º)

26 de janeiro - domingo

Marcanãzinho, Rio de Janeiro (RJ)

11h (de Brasília)

Sesi Franca (3º) x Pinheiros (6º)

26 de janeiro - domingo

Ginásio Pedrocão, Franca (SP)

16h (de Brasília)

Semifinais - 28 e 29 de janeiro

Final - 1º de fevereiro