Rebeca Andrade assiste partida da NBA pela primeira vez

Rebeca Andrade esteve presente em uma partida da NBA pela primeira vez. A maior medalhista olímpica da história do Brasil assistiu à vitória New York Knicks sobre o Milwaukee Bucks por 140 a 106, neste domingo (12). A ginasta acompanhou a partida diretamente da primeira fila da arquibancada no Madison Square Garden, em Nova York, e celebrou a atuação brilhante do armador Jalen Brunson, que marcou impressionantes 44 pontos.

Nas redes sociais, Rebeca comemorou o desempenho da equipe e brincou com a sorte que trouxe ao time.

A mãe é pé quente - escreveu a atleta.

Aproveitando a agenda nos Estados Unidos, onde participará de um evento ao lado de Simone Biles nesta segunda-feira, a brasileira decidiu curtir o final de semana assistindo ao seu primeiro jogo de basquete profissional. Antes da partida, ela compartilhou um vídeo demonstrando entusiasmo com a oportunidade de vivenciar o clima de uma partida da NBA. A presença de Rebeca não passou despercebida pelos Knicks, que registraram sua presença em suas redes sociais.

E a noite reservou mais um marco histórico para o time nova-iorquino: Jalen Brunson atingiu pela 17ª vez a marca de 40 pontos em um jogo pela franquia, igualando-se a Carmelo Anthony no terceiro lugar da lista de maiores desempenhos individuais do time. Outro destaque foi Karl-Anthony Towns, que teve uma atuação dominante, contribuindo com 30 pontos e 18 rebotes. A atuação de ambos foi decisiva para o atropelo sobre os Bucks.

