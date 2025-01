João Fonseca passa dos R$ 4 milhões em premiação no último mês

João Fonseca, número 112 do mundo, fez história nesta terça-feira para o Brasil com a inédita vitória sobre um top 10, o mais jovem brasileiro na Era Aberta a derrotar um tenista deste quilate em um Grand Slam. O carioca também vem aproveitando este ainda começo do ano para engordar sua conta bancária. Com apenas nove jogos disputados em 2025, o brasileiro já chega pertinho de R$ 1 milhão em premiação.

São precisamente R$ 930 mil em ganhos com os US$ 28.400 levados para casa com o título do challenger 125 de Camberra, na Austrália, na primeira semana do ano, mais as três vitórias do quali e vitória na estreia da chave principal do Australian Open, que lhe renderam US$ 125.653. Já são mais de US$ 154 mil em ganhos garantidos com apenas 14 dias de 2025.

O brasileiro vem em uma corrida com um final de ano gordo. No NextGen Finals, ele faturou mais de US$ 526 mil, o que dá em torno dos US$ 680 mil ganhos em menos de um mês, acima dos R$ 4,1 milhões na cotação de hoje (dólar a R$ 6,05). Ao todo são 14 jogos nesse período.

Caso derrote o italiano Lorenzo Sonego na segunda rodada em Melbourne, Fonseca vai embolsar pouco menos de US$ 57 mil a mais, indo para US$ 182.197 no torneio, quase US$ 210.600 no acumulado do ano, o que daria quase R$ 1,275 milhão na temporada e R$ 4,456 milhões no último mês.

João Fonseca vence na estreia do Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

É bom lembrar que essa premiação é bruta, sem os descontos dos impostos e também não leva em conta os gastos que o atleta possui consigo próprio e com sua equipe.

O ranking vem subindo também com o brasileiro perto de confirmar a vaga no top 100 que será consolidada com a vitória na quinta-feira no Aberto da Austrália. Assim ele terá vaga direta em outros eventos do Grand Slam e mais torneios importantes pelo mundo com altas premiações.