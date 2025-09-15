Canal transmite exclusivamente jogos do Flamengo no Intercontinental

A Copa Intercontinental de Clubes da Federação Intercontinental de Basquete (FIBA), o Mundial da modalidade, começa nesta quinta-feira (18) e vai até dia 21 de setembro, em Singapura. O Flamengo será o representante brasileiro na competição, que terá transmissão exclusiva da FlamengoTV.

Nas transmissões da FlaTV, a narração será de João Guilherme e os comentários de Duda Machado, ex-jogador de basquete do Flamengo. O repórter será Emerson Santos, direto de Singapura.

A estreia do Flamengo é nesta quinta-feira (18), às 6h (de Brasília), contra o NBA G League United (EUA). Na sexta (16), o clube enfrenta o Illawarra Hawks, da Austrália, também às 6h, em jogos válidos pelo Grupo B.

Formato do Mundial

O Flamengo será uma da seis equipes participantes da Copa Intercontinental de Clubes, após conquistar o título da Basketball Champions League das Américas (BCLA) 2024/2025. Na fase de classificação, os times serão divididos em dois grupos.

Ao fim dos confrontos nos grupos, os líderes de cada chave avançam à final do campeonato. Enquanto isso, os segundos colocados disputam o terceiro lugar e os terceiros brigam pelo quinto lugar.

Em busca do tri

O Flamengo é bicampeão do Intercontinental de Clubes. O primeiro título veio em 2014, sobre a equipe israelense Maccabi Haifa. No Maracanãzinho, o rubro-negro superou o adversário por 90 a 77, impulsionado por nomes como Marcelinho Machado e Olivinha.

Em 2014, o Flamengo venceu o Macabbi e se tornou campeão do Mundial de Basquete (Foto: Gaspar Nóbrega/FIBA Américas)

Em 2022, o time levantou o troféu pela segunda vez, após vencer o San Pablo Burgos da Espanha, por 75 a 62. Neste ano, a competição foi disputada no Cairo.

Confira os grupos:

Grupo A

AlAhli SC – Líbia

Unicaja – Espanha (atual campeão)

Utsunomiya Brex – Japão

Grupo B

Flamengo – Brasil

Illawarra Hawks – Austrália

NBA G League United – Estados Unidos – uma ”seleção” de jogadores da NBA G-League, liga secundária oficial da NBA