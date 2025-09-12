Flamengo encerra preparação para o Mundial com nova derrota

A preparação do Flamengo para a busca pelo tricampeonato mundial chegou ao fim. Na noite desta sexta-feira (12), o rubro-negro foi superado pelo San Sebastian por 84 a 79, em um confronto acirrado disputado em solo espanhol. A partida, que serviu como o último teste antes da viagem para a disputa da Copa Intercontinental, foi decidida apenas nos momentos finais.

Com o apito final, o Mais Querido encerra sua série de amistosos na Espanha, período que o técnico Sergio Hernández considera fundamental para a equipe chegar mais forte à Copa Intercontinental da FIBA, que terá início no próximo dia 18, em Singapura.

Apesar do resultado adverso, o comandante argentino fez um balanço positivo da passagem pela Espanha, ressaltando os obstáculos enfrentados durante a pré-temporada e a importância de superar as dificuldades antes do torneio principal.

— A preparação no Brasil não foi como queríamos, demoramos a receber alguns jogadores. As lesões de Baralle e Ruan também atrasaram esse processo, e tivemos atletas que chegaram diretamente para a viagem. Aqui na Espanha não conseguimos desenvolver nosso jogo como gostaríamos, mas esses amistosos são para isso. Melhor enfrentar dificuldades agora e chegar mais preparados para o Mundial — analisou Hernández.

O treinador aproveitou para enaltecer o esforço do clube na organização da logística e se mostrou confiante para a disputa em Singapura.

— Agradeço ao Flamengo por toda a organização, que não mediu esforços para que cheguemos a Singapura da melhor maneira. Estamos muito felizes e animados para representar a América numa competição da magnitude da Intercontinental — completou.

Com a fase de amistosos encerrada, a delegação rubro-negra segue agora para Madri. O embarque para Singapura, palco da busca pelo terceiro título mundial do clube, está programado para o próximo domingo.