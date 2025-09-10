A jornada do Flamengo em busca do tricampeonato mundial

O Flamengo, potência máxima do basquete brasileiro, inicia na próxima semana sua campanha na Copa Intercontinental em Singapura com um objetivo claro na mira: o tricampeonato mundial.

Flamengo realizou último treino na Gávea antes do Mundial no último sábado (6) (Foto: Paula Reis / Flamengo)

A equipe agora comandada pelo renomado técnico argentino Sergio "Oveja" Hernández quer repetir os feitos históricos de 2014 e 2022.

Flamengo conquista título inédito no Rio em 2014

Em 2014, o Flamengo gravou seu nome na história do basquete ao conquistar o planeta pela primeira vez. Jogando em casa, o clube carioca enfrentou o campeão europeu, Maccabi Tel Aviv, e precisou reverter uma desvantagem inicial após perder o jogo de abertura por 66 a 69. No confronto decisivo, com o apoio massivo de sua torcida na HSBC Arena, o time orientado por José Neto exibiu uma performance coletiva primorosa. Com um triunfo por 90 a 77, o título foi garantido. Aquele grupo vitorioso era uma mescla de talentos como Vitor Benite, Olivinha, Cristiano Felício, Gegê e Jerome Meyinsse, que, junto aos demais astros, devolveu o Brasil ao topo do mundo no esporte da bola laranja após uma longa espera de 35 anos.

Flamengo é bicampeão do Mundial no Egito em 2022

A consagração do bicampeonato mundial do Flamengo veio em 2022, na cidade do Cairo. Para levantar o troféu, o time então comandado por Gustavo De Conti precisou passar pelo campeão da edição anterior, o San Pablo Burgos. Na fase anterior, a equipe já havia eliminado o Lakeland Magic, dos EUA. A partida decisiva foi marcada pelo domínio absoluto do Rubro-Negro, que estabeleceu a vantagem no placar logo no período inicial e soube anular as principais forças do elenco espanhol. A vitória por 75 a 62 refletiu a performance sólida de um grupo que uniu experiência e juventude para garantir o lugar mais alto do pódio.