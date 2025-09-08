O elenco de Basquete do Flamengo chegou a Madri para disputar dois jogos amistosos contra equipes espanholas antes de participar da Copa Intercontinental da FIBA. A delegação rubro-negra desembarcou na capital espanhola nesta segunda-feira (8), iniciando sua preparação para o torneio mundial que será realizado entre 18 e 21 de setembro em Singapura.

O Flamengo enfrentará o Burgos na próxima quarta-feira (10) e o San Sebastian na sexta-feira (12), ambos às 15h no horário de Brasília. Estes confrontos servirão como preparação final antes da estreia na competição internacional.

Antes de embarcar para a Europa, a equipe realizou um treino aberto no ginásio Hélio Maurício, na Gávea, no último sábado (6). O evento contou com a presença de centenas de torcedores que acompanharam a atividade da equipe carioca, marcando o início da temporada 2025/26.

Gui Deodato em ação durante jogo entre Flamengo e Corinthians pelo NBB (Foto: Divulgação/NBB)

Equipe do Flamengo para intercontinental

A delegação do FlaBasquete inclui jogadores como Alexey Borges, Dee Bost, Shaq Johnson, Alex Negrete, Daniel Onwenu, Gui Deodato, Jhonatan, Marketih Cummings, Kayo Gonçalves, Eric Buckner, Wesley Castro e Guilherme Hubner. A comissão técnica é comandada pelo treinador Sergio Hernandez, que conta com Fernando Pereira e Gabriel Picatto como auxiliares, Fred Santos como treinador de habilidades, além do médico Claudio Cardone.

Os amistosos acontecerão em diferentes cidades espanholas. O primeiro será em Burgos e o segundo em San Sebastian, importantes centros do basquete da Espanha.

Após concluir os jogos preparatórios na Europa, o time seguirá para Singapura. A estreia na Copa Intercontinental está marcada para o dia 18 de setembro, às 6h (horário de Brasília), contra o G League United no Singapore Indoor Stadium.