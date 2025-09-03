Flamengo se despede de dois jogadores no basquete: ‘Obrigado’
O Flamengo anunciou a despedida de dois jogadores da equipe de basquete. Jordan Williams e Matheus Leoni estão de saída do Rubro-Negro e receberam uma despedida do clube. Neste ano, o time disputa o Campeonato Intercontinental de Clubes e a temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).
— O FlaBasquete se despede e agradece Jordan Williams e Matheus Leoni pela dedicação e conquistas com a Regata Sagrada. Valeu, queridos! — afirmou o clube em suas redes.
Jordan Williams está indo para o Minas, conforme divulgado na última segunda-feira (1º) pelo clube mineiro. Durante sua passagem pelo Flamengo, Williams registrou média de 12 pontos e quatro rebotes por partida, alcançando 12,2 de eficiência média nos jogos disputados.
Antes de atuar no Brasil, o ala construiu carreira internacional após sua formação na North Texas. Jordan conta com um currículo de passagens por equipes da Argentina, México, República Dominicana, Reino Unido, Arábia Saudita, Filipinas, Canadá, Uruguai e Venezuela.
Sobre Matheus Leoni, ainda não foi informado o motivo da saída.
Veja os times do NBB 2025/26
- Bauru Basket (SP)
- Botafogo (RJ)
- Caixa Brasília (DF)
- Caxias do Sul (RS)
- Corinthians (SP)
- Fortaleza Basquete Cearense (CE)
- Flamengo (RJ)
- Minas (MG)
- Mogi Basquete (SP)
- Pato Basquete (PR), Paulistano (SP)
- Pinheiros (SP)
- Franca (SP)
- São José Basketball (SP)
- União Corinthians (RS)
- Unifacisa (PB)
- Vasco da Gama (RJ)
A fase de classificação não apresentou mudanças para a próxima temporada. Os clubes disputarão a preliminar com o sistema "todos contra todos", em jogos de ida e volta. Ou seja, todos os clubes se enfrentam duas vezes, uma em casa e outra fora dela. Os 16 melhores times vão aos playoffs.
Nos playoffs, a série de melhor de cinco jogos está mantida nas oitavas, quartas, semis e final. A mudança acontece na sede dos jogos: agora, o primeiro, o quarto e o quinto jogo serão na casa dos clubes mais bem colocados.
A maior novidade é o sistema de ascenso e descenso. Ao final da etapa classificatória, os dois últimos colocados serão rebaixados para a Liga Ouro da temporada seguinte, enquanto somente o campeão da Liga Ouro garantirá uma vaga na edição seguinte do NBB. O NBB também terá um campeonato de abertura.
