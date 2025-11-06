NBB: Franca se recupera e vence Cruzeiro; veja os resultados do dia
Time chega a cinco vitórias em sete jogos na competição
Esta quinta-feira (6) reservou as disputas de três jogos válidos pelo NBB. Apesar da torcida adversária, o Franca ganhou do Cruzeiro por 90 a 81. Em confrontos simultâneos, o Paulistano venceu o Pinheiros por 81 a 76, e o Mogi superou o Unifacisa por 74 a 63.
Franca começa abaixo, mas garante vitória
No início da partida, o Franca teve dificuldades em impor seu tradicional ritmo. Assim, o Cruzeiro, que joga pela primeira vez na elite do basquete nacional, terminou o primeiro quarto com uma vantagem de um ponto, no 20 a 19. Na volta, o atual tetracampeão do NBB entrou na partida, melhorou a construção das jogadas, e venceu a segunda parcial por 26 a 11. Desse modo, saiu para o intervalo com um 45 a 31 favorável no placar.
No retorno da pausa, o confronto voltou a ficar marcado pelo equilíbrio, com a reação dos cruzeirenzes. A diferença da terceira parcial foi novamente de apenas um ponto, em um 24 a 23 para o Franca, que se destacou pela eficiência do setor ofensivo.
No último quarto, a equipe visitante chegou a ter uma vantagem considerável, mas passou a pecar nas tomadas de decisão e permitiu à Raposa encostar no placar. No entanto, o time não conseguiu manter sequência e perdeu por 27 a 21. Assim, fora de casa, o Franca venceu o Cruzeiro por 90 a 81. Com cinco vitórias em sete jogos, o Franca é o atual quarto colocado da tabela do NBB.
Veja os outros resultados do dia no NBB
O Paulistano venceu o Pinheiros por 81 a 76. O time vencedor ficou à frente nos três primeiros quartos, sendo superado apenas no último, por 24 a 14. Mesmo assim, a diferença de dez pontos não foi suficiente para o Pinheiros barrar o triunfo adversário.
Já o Mogi superou o Unifacisa por 74 a 63. A maior vantagem, que decidiu a partida, foi obtida na última parcial. Nela, o time visitante alcançou um 28 a 10.
