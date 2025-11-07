Casa de Erik Spoelstra, técnico do Miami Heat, é destruída por incêndio

A casa do técnico Erik Spoelstra, do Miami Heat, foi completamente destruída por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (7) em Miami. O treinador não estava no imóvel quando as chamas começaram, por volta das 4h30, e não houve feridos no incidente.

- Estamos gratos por saber que ninguém se feriu no incêndio na residência do técnico Spoelstra esta manhã. Nossos pensamentos, orações e apoio estão com Spo e sua família neste momento difícil - escreveu o Miami Heat, em solidariedade ao treinador.

Detalhes do incêndio que atingiu a casa do treinador do Miami Heat, equipe da NBA

Mais de 20 unidades de bombeiros foram mobilizadas para combater o fogo, que consumiu toda a estrutura da residência. O Corpo de Bombeiros de Miami-Dade confirmou que a propriedade estava desocupada no momento do incêndio.

As autoridades iniciaram investigações para determinar as causas do fogo. O processo investigativo pode levar várias semanas até a conclusão sobre a origem das chamas.

Spoelstra havia retornado de Denver, onde o Miami Heat enfrentou os Nuggets em partida da NBA. O voo da equipe pousou em Miami às 5h11, e o técnico chegou à propriedade enquanto os bombeiros ainda trabalhavam no controle do incêndio.

Testemunhas observaram o treinador de 54 anos caminhando ao redor da residência enquanto observava os danos causados pelo fogo.

A chefe de batalhão Victoria Byrd informou que as chamas atingiram a altura das árvores, exigindo combate por terra e pelo ar. Apesar da intensidade do fogo, as residências vizinhas não foram afetadas.