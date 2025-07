O golfe é um esporte repleto de regras específicas e detalhes técnicos que, muitas vezes, passam despercebidos para o público geral. Um desses elementos é a chamada linha de restrição, uma marcação que não está presente em todos os torneios, mas que exerce função estratégica e disciplinar em situações bem definidas. Seu principal objetivo é controlar onde os jogadores e seus caddies podem se posicionar antes de uma tacada. O que é linha de restrição no golfe? O Lance! explica.

Apesar de não estar presente nos campos de golfe como parte da estrutura fixa do jogo, a linha de restrição aparece com frequência em competições organizadas por federações, clubes ou entidades profissionais, como a USGA (Associação de Golfe dos Estados Unidos) ou o PGA Tour. Ela é desenhada no solo com tinta branca ou cordas, especialmente nas áreas de tee de saída (tee box) e prática (driving range).

A função dessa linha é impedir que jogadores se aglomerem ou invadam o espaço de outro competidor, além de garantir que o posicionamento do atleta esteja em conformidade com as regras de etiqueta e segurança do golfe. Em alguns casos, a violação da linha pode acarretar advertência, penalidade ou até desclassificação, a depender do tipo de evento e do regulamento aplicado.

A seguir, entenda o que é a linha de restrição no golfe, em que situações ela é usada, quais regras regem o seu cumprimento e como ela influencia o posicionamento e a conduta dos atletas em competições oficiais e treinos supervisionados.

O que é linha de restrição no golfe e onde o jogador pode se posicionar?

A linha de restrição no golfe é uma linha imaginária ou demarcada no chão que serve como limite para o posicionamento de jogadores, caddies e até observadores durante uma rodada, especialmente nos seguintes contextos:

1. Área de saída (tee de saída ou tee box)

Nas competições de golfe, cada buraco começa com uma tacada de saída realizada dentro da tee box, uma área retangular demarcada por dois marcadores (tee markers). A linha de restrição se refere, nesse caso, aos limites laterais e traseiros da tee box, que o jogador não pode ultrapassar ao posicionar a bola ou seu corpo.

A bola deve ser posicionada entre os dois marcadores e até duas hastes de taco atrás da linha imaginária dos marcadores. Se a bola for jogada de fora dessa área, o golpe é considerado inválido e pode gerar penalidade (geralmente dois strokes ou repetição do lance com penalidade). Essa linha é regra obrigatória nas Regras de Golfe da R&A e da USGA.

2. Zona de treino e aquecimento (driving range)

Em áreas de treino supervisionado antes da competição, como o driving range, a linha de restrição é fisicamente demarcada no solo para garantir que os atletas fiquem a uma distância segura uns dos outros.

Evita que jogadores avancem demais e se aproximem de colegas que estão executando swings completos. Ajuda na organização do espaço, especialmente em torneios com grande número de participantes. Também é usada para respeitar os horários de treino escalonados e evitar interferência.

3. Regras de posicionamento dos caddies

A partir de 2019, uma atualização da regra 10.2b(4) da USGA e da R&A proibiu que caddies se posicionem diretamente atrás do jogador no momento em que ele assume a posição de preparo para a tacada.

Essa nova regra foi criada para aumentar a equidade, eliminando a vantagem de leitura da linha oferecida por caddies em putts decisivos.

A linha de restrição, nesse contexto, não é uma marca no chão, mas sim um conceito posicional imaginário usado para julgar se o caddie ultrapassou a zona proibida.

Se um caddie estiver dentro dessa zona no momento incorreto, o jogador pode ser penalizado com dois strokes em stroke play, ou perda do buraco em match play.

Aplicações práticas e penalidades associadas

Embora a linha de restrição não esteja visível em todos os buracos do campo, ela é respeitada como parte da integridade e das regras formais do jogo. O descumprimento pode gerar:

Advertência verbal (em treinos ou torneios juvenis)

Penalidade por jogar fora da tee box

Desclassificação em casos reincidentes ou flagrantes

Dois strokes por infração de posicionamento ilegal com caddie

Desclassificação por má conduta deliberada

Em torneios profissionais e amadores de alto nível, os jogadores são instruídos desde cedo a respeitar não apenas a linha de restrição, mas todo o protocolo de conduta e posicionamento em campo, inclusive respeitando o tempo de preparação e a ordem de jogo.

A linha de restrição é usada em todos os torneios?

Não. A linha de restrição não é uma estrutura fixa dos campos nem obrigatória em todas as competições. Ela é:

Obrigatória na interpretação das regras de posicionamento dentro da tee box

Opcional e operacional em áreas de treino e torneios com alto número de participantes

Imaginária no julgamento de posição do caddie em relação ao jogador

Em torneios casuais ou amadores de clubes, muitas dessas regras são aplicadas com flexibilidade, mas nos circuitos profissionais — como PGA Tour, LPGA, DP World Tour ou torneios sancionados pela R&A — o respeito à linha de restrição é parte essencial da conduta esperada de um jogador.