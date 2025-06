Conor McGregor agride homem em boate em Ibiza; veja vídeo

Conor McGregor, ex-campeão do UFC, agrediu um homem com dois socos que o derrubaram ao chão em uma boate em Ibiza, Espanha. O incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (17) no estabelecimento "Pacha". O jornal britânico The Sun obteve e divulgou as imagens da agressão.

McGregor agride homem em boate

As gravações mostram o lutador irlandês conversando brevemente com um indivíduo antes de desferir os golpes que derrubaram a vítima. A identidade do homem agredido não foi divulgada pelas fontes. Veja o vídeo abaixo:

O ex-campeão das categorias peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC está afastado das competições desde julho de 2021, quando sofreu uma grave lesão. Não há informações sobre o que motivou o ataque contra o homem na boate.

Testemunhas relataram ao The Sun que, após a agressão, alguns frequentadores do local e aparentemente amigos de McGregor intervieram na situação para evitar que a confusão se transformasse em uma briga generalizada. A vítima foi expulsa do estabelecimento, enquanto o lutador irlandês permaneceu na festa.

As autoridades policiais não intervieram no local e nenhuma prisão foi efetuada após o incidente, segundo as informações disponíveis. Esta nova polêmica se soma a uma série de problemas que McGregor tem enfrentado fora dos octógonos nos últimos anos.

