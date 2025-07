Alexander Volkanovski se tornou campeão do peso pena do UFC pela segunda vez na carreira após derrotar Diego Lopes, no UFC 314, em abril. Em entrevista ao podcast "MightyCast", o australiano revelou que sua família pediu que ele se aposentasse logo após ter recuperado o cinturão da categoria até 66 kg.

continua após a publicidade

➡️ Charles do Bronx se pronuncia sobre nocaute sofrido no UFC 317

Após sequência negativa na carreira, com três derrotas em quatro lutas, sendo nocauteado contra Islam Makhacehv e Ilia Topuria, a vitória contra Diego Lopes recolocou Volkanovski relevante no UFC. Porém, após ter reconquistado o cinturão, sua família queria que esta luta tivesse sido a última em sua premiada carreira no MMA.

— Toda a minha família disse: "Por que você não colocou as luvas no centro do octógono e se aposentou ali mesmo?". Todos queriam que eu parasse. Mas agora que decidi continuar, provavelmente nem vou mais tocar no assunto, justamente porque talvez estejam preocupados em afetar meu estado mental. E tudo bem — relevou Volkanovski.

continua após a publicidade

Alexander Volkanovski derrotou Diego Lopes no UFC 314 (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Lenda do UFC cogita sair de aposentadoria para lutar na Casa Branca

Volkanovski no UFC

Alexander Volkanovski entrou para a história do UFC após derrotar Diego Lopes, ao se tornar o primeiro campeão de uma categoria abaixo dos 70 kg após completar 35 anos. Depois de ter conquistado o cinturão em abril, ele ainda não tem oponente definido para a primeira defesa, que pode ser contra Yair Rodriguez, Movsar Evloev e Aaron Pico.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte