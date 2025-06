Campeã olímpica, Bia Souza analisa papel como referência na seleção

Atual campeã olímpica, a judoca Bia Souza está prestes a estrear o backnumber dourado no Campeonato Mundial, principal competição da temporada. Além dos próprios objetivos neste início de ciclo rumo aos Jogos de Los Angeles 2028, ela também está de olho nas próximas gerações do esporte brasileiro.

Nesta quarta-feira (4), ela marcou presença em evento realizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), em que foram apresentados os nomes para disputa dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Uma das principais referências do judô brasileiro e mundial, Bia Souza relembrou o início da própria trajetória na seleção e falou sobre a importância da troca de experiências entre gerações.

- Eu também já fui atleta de renovação pra equipe principal, eu tive muita troca com a Maria Suelen, já cheguei a disputar vaga olímpica com ela, a Mayra Aguiar me adotou quando eu entrei na seleção, não tinha troca melhor pra eu ter ali. Então, da mesma forma que eu fui muito bem acolhida dentro da seleção, eu quero acolher essa galera mais nova também, acho que é mais uma forma de incentivar e fazer o judô brasileiro crescer cada vez mais, a gente lutando ali no tatame e inspirando a galera a querer chegar no nosso lugar também - declarou.

Mundial de Budapeste

O Campeonato Mundial de Judô acontece em Budapeste, capital da Hungria, entre os dias 13 e 20 de junho. Como campeã olímpica, Bia reconhece que entra na competição como atleta a ser batida, mas prefere deixar expectativas externas fora do tatame.

- Eu não carrego a pressão externa, acho que a gente como atleta de alto rendimento já se cobra demais, então eu tento não carregar nenhum peso extra pra cima de mim. Eu sei que todo mundo espera o máximo, eu também espero muito de mim, eu me cobro muito, mas eu não levo isso pra dentro do tatame. Ali sou eu comigo mesma, tendo que resolver meu próprio problema em quatro minutos, tendo que entregar meu máximo a cada instante - finalizou.