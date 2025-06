Aos 33 anos, Rafaela Silva revela motivação para 11º Mundial da carreira

Judoca mais experiente da delegação brasileira feminina para o Mundial de Budapeste, a campeã olímpica Rafaela Silva disputará a competição pela 11ª vez na carreira. Competindo em nova categoria neste novo ciclo olímpico, a atleta de 33 anos falou em lutar no campeonato "como se fosse o primeiro".

continua após a publicidade

➡️ VNL: Especialista aponta posição carente na Seleção Brasileira de vôlei feminina

Rafaela Silva já soma quatro medalhas em Mundiais: dois ouros, uma prata e um bronze. O primeiro título foi conquistado quando a atleta tinha 24 anos e a judoca destacou que, mesmo tendo realizado seus sonhos no esporte cedo na carreira, ainda sente frio na barriga ao competir.

- Aos 24 anos, eu realizei meu sonho, ganhei meus dois principais títulos, e as pessoas sempre me perguntavam o porquê de continuar no judô se eu podia ir curtir minha vida, e eu falei que eu amo o judô, amo estar nesse ambiente. Agora, eu estou nesse papel como a mais experiente e parece que foi ontem que eu cheguei como estreante na seleção, aos 16 anos. Esse vai ser o meu 11º Campeonato Mundial, o primeiro na nova categoria e tem aquele friozinho na barriga, enquanto eu tiver esse friozinho na barriga eu estarei no tatame, porque é o que me motiva, é o que motiva as próximas gerações - declarou.

continua após a publicidade

Rafaela vai para o 11º Mundial da carreira (Foto: Divulgação/ IJF)

Mudança de categoria

Após construir a carreira na categoria até 57kg, Rafaela Silva passou a competir na categoria até 63kg após os Jogos Olímpicos de Paris, quando participou da conquista do bronze inédito por equipes. Nesta temporada, após a transição de categoria, ela já subiu ao pódio no Campeonato Pan-Americano de Oceania de Judô e no Grand Slam do Cazaquistão, com duas medalhas de bronze.

- Chego nesse Mundial com responsabilidade, confio muito no processo, e chego agora como se fosse meu primeiro Campeonato Mundial. É uma nova categoria, tem atletas que eu ainda não tive a oportunidade de segurar no quimono, mas fiz uma grande competição agora, no último Grand Slam, às vésperas do Campeonato Mundial, ganhei de uma atleta que é cabeça de chave e foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, então isso faz a gente acreditar que tá no caminho certo, e acreditar que a gente vai representar bem o Brasil, assim como a gente vem representando há tantos anos - projetou.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Principal competição da temporada 2025, o Mundial de Judô acontece em Budapeste, na Hungria, entre os dias 13 a 20 de junho.