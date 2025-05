O título do WTA 1000 de Madri, conquistado por Aryna Sabalenka neste sábado (3), marcou mais um feito histórico para a tenista. A número 1 do mundo somou mil pontos e se tornou a terceira jogadora a ultrapassar a marca dos 11 mil pontos no ranking, ao lado de Serena Williams e Iga Swiatek.

Não é a primeira vez que Sabalenka atinge feitos históricos na carreira, já que a bielorrussa de 26 anos foi a primeira mulher a disputar três finais consecutivas do WTA 1000 de Madri. Ela conquistou o título no saibro espanhol em 2021, 2023 e foi vice-campeã em 2024. Com o título conquistado neste sábado (3), a bielorrussa chegou à marca de 20 troféus na carreira em 37 finais.

Além da pontuação, Sabalenka recebeu a premiação de 985.030 euros. Vice-campeã, a americana Coco Gauff somou 650 pontos no ranking e ganhou o prêmio de 523.870 euros.

Final do WTA 1000 de Madri

Sabalenka venceu a final do WTA 1000 de Madri por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/3), em partida de 1h39min de duração.

Foi a segunda vez que Sabalenka e Coco Gauff se enfrentaram em uma final do circuito profissional do tênis. Em 2023, a americana levou a melhor na decisão do US Open e ficou com o título. O histórico de confrontos entre as duas agora está empatado, com cinco vitórias para cada lado.

Sabalenka superou a americana Coco Gauff na final (Foto: OSCAR DEL POZO / AFP)

Temporada de Sabalenka

Aryna Sabalenka disputou seis finais na atual temporada, com títulos em Brisbane e Miami e vice-campeonatos no Australian Open, Indian Wells e Stuttgart. Com o resultado na decisão do WTA 1000 de Madri, Sabalenka chegou às 30 vitórias, sendo a tenista com mais triunfos na temporada.