Recordista Rafael Nadal receberá homenagem em Roland Garros

A organização do torneio de Roland Garros anunciou, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (17), uma homenagem para Rafael Nadal, com a presença do maior campeão do torneio. Dos 63 títulos do espanhol no saibro, os 14 mais importantes foram conquistados no Grand Slam francês.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Logo após a homenagem ser anunciada, o dono de 22 títulos de Slam escreveu nas redes sociais:



- Te vejo em breve, Roland Garros.

O espanhol estará na quadra Philippe Chatrier, a principal do complexo, no dia 25 de maio, data de abertura da competição:

- Ele não vai jogar, mas vai estar muito conosco este ano - disse Amelie Mauresmo, diretora do torneio e ex-número 1 do mundo:

- Haverá uma exposição temporária dedicada no museu e algumas surpresas. Rafa deixou a sua marca na história do torneio com 14 títulos que talvez nunca mais sejam igualados.

'Rei' Nadal será locutor de campanha em Roland Garros

O ex-número 1 do mundo também aceitou ser o locutor da campanha promocional do Aberto da França deste ano.

- Quem melhor do que Rafael Nadal para falar das quadras de saibro do torneio ? - indagou Mauresmo.

O ano de 2025 marca o aniversário de 20 anos da primeira conquista do espanhol em Paris. Há a possibilidade de Rafa virar embaixador do torneio:

continua após a publicidade

- Estamos trabalhando com ele, e penso que a Federação e ele querem que ele vista um ‘fato novo’. É uma história de amor, ele tem um profundo respeito pelo torneio, nós temos o mesmo respeito pelo jogador e pelo embaixador que ele se pode tornar - apontou Moretton.

Em toda a carreira, o 'Rei do Saibro' alcançou 484 vitórias e sofreu 51 derrotas em seu piso predileto.

Além dos 11 títulos em Monte Carlo, o ídolo espanhol somou outros 16 nos Masters 1000 no saibro: 10 em Roma, 5 em Madri, e outro em Hamburgo, em 2008, quando o torneio era desse mesmo nível. Depois, passou a ser um ATP.

continua após a publicidade

Dos 63 títulos no saibro de Nadal, três foram no Brasil

Na carreira do espanhol, foram 18 anos enfileirando troféus e pulverizando títulos no saibro, desde o primeiro, em Sopot, na Polônia, em 2004, ao último, erguido em Roland Garros, em 2022. De suas 63 conquistas nesse piso, três foram em solo brasileiro: duas no Brasil Open (em 2005, na Costa do Sauípe, na Bahia, e em 2013, no Ibirapuera, em São Paulo) e uma no Rio Open, na primeira edição, em 2014..

Os 63 títulos de Rafael Nadal no saibro:



2022 - Roland Garros

2021 - Barcelona, Masters 1000 de Roma

2020 - Roland Garros

2019 - Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2018 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2017 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2016 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona

2015 - Buenos Aires, Stuttgart, Hamburgo

2014 - Rio Open, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2013 - Brasil Open, Acapulco, Barcelona, Masters 1000 de Madri, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2012 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2011 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Roland Garros

2010 - Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Masters 1000 de Madri, Roland Garros

2009 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma

2008 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Hamburgo, Roland Garros

2007 - Masters 1000 de Monte Carlo, Barcelona, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Stuttgart

2006 - Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros

2005 - Brasil Open, Acapulco, Monte Calo, Barcelona, Masters 1000 de Monte Carlo, Masters 1000 de Roma, Roland Garros, Bastad, Stuttgart.

2004 - Sopot.

Nadal morde um de seus troféus de Roland Garros (AFP)