Mais jovem entre os 281 melhores tenistas do mundo, João Fonseca, aos 18 anos, vem encantando o circuito. E conquistando marcas pouco comuns para um atleta de sua idade. Mais jovem brasileiro campeão de ATP na história, com o troféu em Buenos Aires, em fevereiro, o número 1 do país tem um dos melhores aproveitamentos no ano.

No ranking de vitórias/derrotas na temporada (contando apenas ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, excluindo os Challengers), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira é o 21º melhor em 2025. Seu aproveitamento é de 64% (com nove vitórias e cinco derrotas).

João Fonseca tem o 21º melhor aproveitamento na temporada (Reprodução)

Três dos 20 que aparecem à frente do brasileiro nesse quesito, aliás, estão entre seus cinco algozes no ano: dois deles são o britânico Jack Draper (que o superou na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells) e o australiano Alex De Minaur (na terceira rodada em Miami, no mais recente jogo de Fonseca no ano). Eles são, respectivamente, donos do segundo e terceiro melhor aproveitamento, por ora, na temporada, atrás apenas do espanhol Carlos Alcaraz. Enquanto o tenista da Grã-Bretanha tem 14 vitórias em 18 partidas em 2025, o natural de Sydney soma 20 em 27 jogos (números atualizados no último domingo).

Humbert já ganhou e perdeu do brasileiro neste ano

Nesse top-20 de aproveitamento no ano, há, também, quatro jogadores que já foram superados pelo número 1 do Brasil. Um deles é o argentino Francisco Cerundolo, derrotado por João Fonseca na final em Buenos Aires, em fevereiro. Os outros são o tcheco Jakub Mensik (campeão de Miami e derrotado pelo brasileiro no NextGen Finals de 2024), e os franceses Arthur Fils, que perdeu para o brasileiro duas vezes ano passado, e Ugo Humbert, que soma uma vitória e uma derrota para o pupilo de Guilherme Teixeira na temporada atual. Na Copa Davis, em fevereiro, na França, o anfitrião levou a melhor, enquanto, na segunda rodada em Miami, em março, o tenista carioca deu o troco, tornando-se o mais jovem desde o argentino Juan Martin Del Potro, em 2007, a vencer duas partidas no torneio na Flórida.

Número 1 do Brasil tem quinto melhor aproveitamento no saibro

Já contando apenas os jogos no saibro no ano, João Fonseca tem o quinto melhor aproveitamento. Dois dia após o título em Buenos Aires (em que venceu cinco partidas), o número 1 do Brasil perdeu na estreia do Rio Open, para o francês Alexandre Muller. Abaixo, o top 10 nesse quesito:

João Fonseca retorna em Madri

Sem disputar uma partida oficial desde o dia 24 de março, João Fonseca já tem definidos seus próximos torneios. O número 1 do Brasil volta às quadras no Masters 1000 de Madri, que tem início no dia 23 de abril. De lá, mais três torneios - todos no saibro - já estão na agenda do 59º melhor tenista da atualidade, de 18 anos.

Caso não vença dois jogos na capital espanhola, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai jogar o forte Challenger de Estoril, em Portugal, que começa no dia 27 de abril. Vale lembrar que, em 2024, aos 17 anos, em seu primeiro torneio nesse nível, o brasileiro derrotou o americano Alex Michelsen, então 70º do mundo, antes de ser eliminado pelo britânico Cameron Norrie na segunda rodada em Madri.

Confira a agenda do fenômeno até Roland Garros

23/04 a 04/05: Masters 1000 de Madri (Espanha - saibro) 27/04 a 04/05: Challenger 175 de Estoril (Portugal - saibro)* 07 a 18/05: Masters 1000 de Roma (Itália - saibro) 25/05 a 08/06: Roland Garros (França - saibro)

*Em caso de eliminação no Masters 1000 de Madri