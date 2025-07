Maratonista de 114 anos morre atropelado durante caminhada

O maratonista Fauja Singh, de 114 anos, morreu após ser atropelado por carro no norte da Índia nesta segunda-feira (15). Considerado o corredor mais velho do mundo, o britânico não resistiu aos ferimentos na cabeça, apesar de ter sido levado ao hospital. O acidente aconteceu enquanto ele caminhada pelas ruas de sua aldeia natal em Punjab.

Conhecido como "Tornado de Turbante", Fauja Singh nasceu na Índia em 1911, mas logo se mudou para o Reino Unido, onde tirou sua nacionalidade britânica. O corredor "entrou" para o atletismo com 89 anos, quando completar sua primeira Maratona de Londres. Para bater o recorde mundial, ele terminou a tradicional prova da Inglaterra em 6 horas e 54 minutos.

O feito do britânico, no entanto, não conta no livro dos recordes por um "detalhe". A família de Fauja afirma que sua data de nascimento é 1º de abril de 1911, mas há nenhuma certidão que comprove a informação. Por isso, o Guinness não o reconhece como maratonista mais velho do mundo.

Um dos grandes nomes a carregar a chama olímpica em 2004 e 2012, Fauja manteve a constância em maratonas até completar 100 anos, consolidando-se como o maratonista mais velho do mundo. A partir daí, continuou nas corridas de rua, mas em provas com quilometragens menores. No ano de 2013, aos 101 anos, o britânico realizou sua última corrida em 10km na Maratona de Hong Kong.