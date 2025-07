Não é incomum a presença de estrelas da NBA durante os confrontos da Summer League. No último sábado (13), o armador Trae Young acompanhou o jogo entre Atlanta Hawks e Phoenix Suns. Além do desempenho dos novatos, o sistema de segurança foi outro detalhe que chamou atenção do jogador durante sua experiência nas arquibancadas em Las Vegas.

— É uma loucura, pois todo mundo pode circular por todos os lados. Os fãs podem passar de uma quadra para outra e ver os jogadores com liberdade. Eu diria que a segurança é bem frouxa por aqui, pois eles podem nos tocar e tudo mais. Mas eu não acho que seja algo ruim — destacou Young.

A "liberdade", comentada pelo armador, é uma das principais diferenças em comparação com a temporada da NBA, que restrita bem o contato entre torcedores e os jogadores. Apesar de não perturbar Young, essa "permissão excessiva" se mostrou ser um problema para os jornalistas durante a Summer League. Como expectador, o astro do Hawks é positivo sobre a abertura.

— Para mim, na verdade, esse contato é divertido. É diferente, mas até engraçado. Afinal, no fim das contas, a interação com os torcedores é o que torna a oportunidade de estar por aqui ainda mais especial — disse.

Trae Young na Summer League

Fora da NBA Summer League 2025, o veterano esteve no torneio de verão antes da temporada de 2018/19, quando foi draftado pelo Atlanta Hawks. Agora como "torcedor", Young comentou sobre a cobrança que alguns jovens estrelas sentem nesses primeiros jogos como jogador da NBA.

— Atuações ruins, para começar, fazem parte dessa experiência. É um processo natural, pois você passa por altos e baixos mesmo. Mas isso é duro. Como uma escolha alta de draft, você quer entrar em quadra e deixar uma marca de cara. Mostrar a que veio no primeiro jogo. No entanto, nem sempre dá para ser assim — analisou o armador.

O início de Young no Hawks, principalmente na Summer League, não teve "muito destaque". Em sua passagem pelo torneio, o armador foi apenas o terceiro maior pontuador da equipe. As médias de Young foram de 17 pontos, 1 rebote e 6,8 assistências por noite, além de 38,3% de aproveitamento.

Essa cobrança, inclusive, se mostrou decisiva na estreia de Cooper Flagg na Summer League com o Dallas Mavericks. A partida, que marcou também o início da franquia na NBA Summer League, terminou com vitória acirrada por 87 a 85 sobre o Los Angeles Lakers. Apesar do sucesso, a primeira escolha do Draft 2025 não ficou satisfeito com seu desempenho, com 10 pontos e apenas 23% de aproveitamento.

Após o jogo, o ala se abriu sobre o nervosismo em sua estreia com o Mavericks. Em entrevista, Flagg admitiu que o emocional influenciou a sua atuação contra o Lakers na última quinta-feira (10).

— Não consegui entrar no ritmo, é um ambiente muito diferente, obviamente muito diferente do college, e provavelmente muito diferente da própria NBA. Eu diria que foi um dos piores jogos da minha carreira, mas nós vencemos, e é o que importa. Eu estava um pouco nervoso, é tudo muito novo, muitos novos fãs e tudo mais. Então era um misto de nervosismo, empolgação, mas apenas felicidade por estar aqui — afirmou Flagg.

O que é a NBA Summer League?

A NBA Summer League é composta por três torneios independentes - Las Vegas Summer League, California Classic e Utah Jazz Summer League - realizados entre julho e agosto nos Estados Unidos. As competições reúnem elencos formados por calouros (rookies), jogadores em sua segunda temporada e agentes‑livres, que disputam partidas com formato experimental.

Cada jogo tem duração de 40 minutos, divididos em quatro quartos de 10 minutos, em vez dos 48 minutos do calendário oficial da NBA. O torneio funciona como uma vitrine: não há vínculo contratual exclusivo entre atleta e franquia, permitindo que qualquer equipe ofereça contrato aos jogadores que se destacam.