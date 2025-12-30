menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Em ano negativo, Lewis Hamilton elege seu melhor momento na F1 2025

Piloto da Ferrari escolheu um momento fora das pistas; Hamilton terminou o ano sem subir ao pódio nenhuma vez

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 30/12/2025
19:12
Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraLewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A temporada de Lewis Hamilton na F1 2025 foi marcada por recordes negativos. Foi a primeira vez desde 2007, quando estreou na elite do automobilismo, que o piloto da Ferrari terminou o ano sem subir ao pódio em nenhuma corrida principal. No Mundial de Pilotos, foi apenas o sexto colocado. Em tempos difíceis nas pistas, Hamilton definiu um momento fora delas como o melhor da temporada.

continua após a publicidade

Relacionadas

— Os destaques foram o primeiro dia na fábrica. Minha família estava lá comigo, dirigir em Fiorano pela primeira vez, conhecer toda a equipe pela primeira vez — disse Hamilton, em entrevista ao site GPblog.

➡️ Rivais elegem Verstappen como melhor piloto da F1 2025; veja lista

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Devido ao ano ruim, em sua estreia na Ferrari, a permanência do heptacampeão na escuderia foi colocada à prova. No entanto, Hamilton tem contrato até o fim de 2026 e garantiu que continuará correndo pela equipe.

continua após a publicidade

Mesmo neste cenário adverso, o britânico se mostrou otimista quanto aos próximos passos e ressaltou a experiência coletiva que ganhou em 2025.

— Todas as primeiras vezes foram grandes destaques para a equipe. E ainda há mais primeiras vezes por vir, então isso significa que há algo para aguardar com expectativa.

continua após a publicidade

➡️ Sem Hamilton no Top 10, chefões da F1 elegem o melhor piloto de 2025

Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

➡️ Sem Sergio Mauricio, Band reaproveita equipe da F1 na Fórmula Indy

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Sem Hamilton no Top 10, chefões da F1 elegem o melhor piloto de 2025

A temporada da F1 2025 teve contornos dramáticos até o fim. O campeão foi decidido apenas na última etapa do ano, no GP de Abu Dhabi. Max Verstappen foi o líder da corrida, mas não conseguiu impedir o título de Lando Norris, por apenas dois pontos de vantagem. Ao fim de toda a disputa, os chefes das equipes, em uma espécie de pesquisa, votaram no top 10 dos pilotos do ano. Veja a lista abaixo:

    1.
  1. Max Verstappen (Red Bull)
    2. 2.
  2. Lando Norris (McLaren)
    3. 3.
  3. Oscar Piastri (McLaren)
    4. 4.
  4. George Russell (Mercedes)
    5. 5.
  5. Fernando Alonso (Aston Martin)
    6. 6.
  6. Carlos Sainz (Williams)
    7. 7.
  7. Charles Leclerc (Ferrari)
    8. 8.
  8. Oliver Bearman (Haas)
    9. 9.
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
    10. 10.
  10. Nico Hulkenberg (Sauber)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias