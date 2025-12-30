Em ano negativo, Lewis Hamilton elege seu melhor momento na F1 2025
Piloto da Ferrari escolheu um momento fora das pistas; Hamilton terminou o ano sem subir ao pódio nenhuma vez
A temporada de Lewis Hamilton na F1 2025 foi marcada por recordes negativos. Foi a primeira vez desde 2007, quando estreou na elite do automobilismo, que o piloto da Ferrari terminou o ano sem subir ao pódio em nenhuma corrida principal. No Mundial de Pilotos, foi apenas o sexto colocado. Em tempos difíceis nas pistas, Hamilton definiu um momento fora delas como o melhor da temporada.
— Os destaques foram o primeiro dia na fábrica. Minha família estava lá comigo, dirigir em Fiorano pela primeira vez, conhecer toda a equipe pela primeira vez — disse Hamilton, em entrevista ao site GPblog.
Devido ao ano ruim, em sua estreia na Ferrari, a permanência do heptacampeão na escuderia foi colocada à prova. No entanto, Hamilton tem contrato até o fim de 2026 e garantiu que continuará correndo pela equipe.
Mesmo neste cenário adverso, o britânico se mostrou otimista quanto aos próximos passos e ressaltou a experiência coletiva que ganhou em 2025.
— Todas as primeiras vezes foram grandes destaques para a equipe. E ainda há mais primeiras vezes por vir, então isso significa que há algo para aguardar com expectativa.
