Em ano negativo, Lewis Hamilton elege seu melhor momento na F1 2025

A temporada de Lewis Hamilton na F1 2025 foi marcada por recordes negativos. Foi a primeira vez desde 2007, quando estreou na elite do automobilismo, que o piloto da Ferrari terminou o ano sem subir ao pódio em nenhuma corrida principal. No Mundial de Pilotos, foi apenas o sexto colocado. Em tempos difíceis nas pistas, Hamilton definiu um momento fora delas como o melhor da temporada.

— Os destaques foram o primeiro dia na fábrica. Minha família estava lá comigo, dirigir em Fiorano pela primeira vez, conhecer toda a equipe pela primeira vez — disse Hamilton, em entrevista ao site GPblog.

Devido ao ano ruim, em sua estreia na Ferrari, a permanência do heptacampeão na escuderia foi colocada à prova. No entanto, Hamilton tem contrato até o fim de 2026 e garantiu que continuará correndo pela equipe.

Mesmo neste cenário adverso, o britânico se mostrou otimista quanto aos próximos passos e ressaltou a experiência coletiva que ganhou em 2025.

— Todas as primeiras vezes foram grandes destaques para a equipe. E ainda há mais primeiras vezes por vir, então isso significa que há algo para aguardar com expectativa.

Lewis Hamilton foi eliminado no Q1 do GP de Abu Dhabi (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

