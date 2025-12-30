Kings League anuncia retorno de influenciador e novo clube para 2026
Torneio terá mudanças para 2026
A Kings League Brasil anunciou, nesta terça-feira (30), a entrada do Dibrados F.C como nova equipe para a temporada de 2026. O novo clube será presidido pelo streamer Allan Stag, que retorna ao torneio após período de fora, e pelo influenciador digital Lucas Tylty.
O Dibrados F.C substituirá o Real Elite, equipe que acumulou resultados insatisfatórios nos últimos splits. As campanhas negativas enfraqueceram progressivamente o projeto, que chegou ao fim.
Allan Stag, um dos presidentes do novo clube, possui experiência prévia na Kings League. Ele foi um dos presidentes do Real Elite durante o primeiro split do torneio, no início de 2025. Além dele, a cantora Ludmilla também ocupou determinado posto.
Apesar dos esforços de Allan e da mobilização dos torcedores, a equipe não conseguiu classificação para a fase eliminatória. Após a eliminação, conflitos internos resultaram no rompimento entre Allan e a diretoria do Real Elite, culminando em sua saída.
Retorno de Allan à Kings League e fim do Real Elite
Mesmo desvinculado de qualquer equipe após sua saída, Allan Stag manteve-se relevante no cenário da Kings League no Brasil. Suas transmissões, realizadas sem direitos oficiais de exibição, continuaram atraindo milhares de espectadores e mantendo engajamento com a comunidade.
O Real Elite tentou reorganizar-se após a saída de Allan. Ludmilla permaneceu no projeto e anunciou Whindersson Nunes e Lucas Freestyle como novos presidentes. Entretanto, os resultados esportivos não melhoraram. A equipe foi derrotada em todos os jogos disputados na Kings Cup Brasil.
Com a confirmação do Dibrados F.C, aumenta a expectativa sobre a parceria entre Allan Stag, conhecido como "o Estagiário", e Lucas Tylty, tanto na formação do elenco quanto na construção da identidade do clube na liga.
A Kings League Brasil ainda não divulgou a data de retorno da competição. Atualmente, o foco do calendário está na Kings World Cup Nations, torneio que começará em 3 de janeiro de 2026.
