Quem é o adversário de Calderano nas oitavas do China Smash?

Campeão asiático por equipes, em 2024, e dono de três títulos no individual, além de dois em duplas. Essas são as maiores conquistas do anfitrião Zhou Qihao, o próximo adversário de Hugo Calderano no China Smash, às 7h35 (de Brasília) desta quinta-feira, em Pequim.

continua após a publicidade

➡️ Calderano e Takahashi alcançam feito inédito no China Smash

➡️ Calderano pode subir no ranking após o China Smash?

➡️ Veja quanto Calderano pode faturar no China Smash

Atual 34º do mundo, Qihao, de 28 anos, foi campeão, no individual, no WTT Feeder Nova Gaia, em 2024, WTT Contender Lagos (2023) e WTT Feeder Panagyurishte, há três anos.

continua após a publicidade

O mesatenista chinês e Calderano não se enfrentam desde 2011, no Mundial de Cadetes, em San Juan, no México, com triunfo do atleta oriental.

Aos 29 anos e vivendo a melhor temporada da carreira, com destaque para o título da Copa do Mundo, em abril, o brasileiro prevê um jogo difícil nesta quinta:

Calderano prevê partida difícil

- Vai ser uma partida dura. Ele é um grande jogador, tem ótimos golpes, então tenho que, mais uma vez, estar na minha melhor forma na próxima rodada para avançar.

continua após a publicidade

Quem avançar enfrenta, nas quartas de final, o chinês Xiang Peng (9º) ou o francês Flavien Coton (52º).

Na segunda rodada, Calderano superou o francês Simon Gauzy, com quem já treinou algumas vezes no circuito mundial da modalidade:



- Simon é como um irmão para mim, então não é fácil jogar contra alguém que você conhece tão bem. Mas é claro que precisamos duelar na mesa e estou muito feliz pelo sucesso que ele teve recentemente. Estou feliz com o meu desempenho e também por avançar para a próxima rodada.

Nas duplas mistas, nesta quarta, Calderano e Bruna Takahashi protagonizaram um feito inédito para o tênis de mesa do Brasil, com a vaga às semifinais do China Smash. A façanha veio com o triunfo sobre os espanhóis Álvaro Robles e Maria Xiao por 3 sets a 0, com parciais de 11/6, 11/8 e 11/8.

Bruna Takahashi e Hugo Calderano em uma das vitórias no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)



