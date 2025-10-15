menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Calderano vai à final do individual no Pan-Americano nos EUA

Brasileiro decide o título ainda nesta quarta-feira

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
14:41
Hugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Divulgação)
imagem cameraHugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Maior nome do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em Rock Hill, nos EUA, Hugo Calderano vem confirmando o favoritismo. Um dia após conquistar o inédito titulo nas duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, o brasileiro, número 3 do mundo, garantiu, nesta quarta-feira (15), vaga na final do individual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre Esportes Olímpicos no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ SP Open presta homenagens a Maria Esther Bueno
➡️ Exclusivo: histórias inusitadas de Maria Esther Bueno, furtada por rival em hotel

Em julho, Calderano e Takahashi venceram o primeiro torneio de WTT juntos, em Buenos Aires. O título veio com triunfo sobre Harmeet Desai e Yashaswini Ghorpade, Naquela semana, o carioca, de 29 anos, atual campeão da Copa do Mundo (seu maior título até aqui), também triunfou no individual na capital portenha.

continua após a publicidade

Calderano faz a final nesta quarta

Nesta quarta-feira, Calderano superou o chileno Nicolas Burgos, por 4 sets a 2, com parciais de 11/5, 11/5, 11/6, 10/12, 9/11 e 11/5. O brasileiro volta à mesa às 18h45 desta quarta, para decidir o título contra o vencedor do duelo entre o anfitrião Kanak Jha e o argentino Horacio Cifuentes.

O número 3 do mundo, desde terça-feira, é o único do país vivo no torneio. Isso porque Leonardo Ilzuka, caiu em dura partida contra o argentino Horacio Cifuentes, perdida por 4 a 2. Antes, o mesatenista do Brasil derrotara Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas.

continua após a publicidade
Hugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Divulgação)
Hugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias