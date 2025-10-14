Hugo Calderano joga em dia brasileiro no Pan-Americano; confira agenda
O primeiro confronto brasileiro está previsto para às 11h (de Brasília)
Nesta terça-feira (14), o Brasil marca presença no Pan-Americano de Tênis de Mesa, em Rock Hill, nos Estados Unidos, com Hugo Calderano, Bruna Takahashi, Felipe Arado e Leonardo Iizuka. O primeiro confronto do dia será às 11h (de Brasília), com Calderano e Takahashi nas semifinais mistas contra os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes Lai. Os atletas brasileiros também disputarão confrontos individuais ao longo do dia.
Agenda de hoje
- Semifinal - Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Jishan Liang e Jessica Reyes Lai - 11h
- Quartas de final - Felipe Arado x Nicolas Burgos - 12h30
- Quartas de final - Leonardo Iizuka x Horacio Cifuentes - 14h
- Quartas de final - Bruna Takahashi x Jessica Reyes Lai - 17h30
- Quartas de final - Hugo Calderano x Sid Naresh - 18h15
*Todos os horários estão pelo fuso de Brasília
Campanha de Takahashi e Calderano
Em uma atuação dominante, Bruna Takahashi e Hugo Claderano venceram os mexicanos Rogelio Castro e Arantxa Cossio por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/7 e 11/4, em partida válida pelas quartas de final.
Mais cedo, o casal brasileiro já havia mostrado que o dia seria produtivo. Em sua estreia na chave de simples, Hugo Calderano, atual número 3 do mundo, confirmou todo o seu favoritismo e atropelou Diego Orantes, de El Salvador, por 4 sets a 0. As parciais de 11-7, 11-7, 11-6 e 11-8 ilustram o controle total do brasileiro sobre a partida.
Seguindo o mesmo ritmo, Bruna Takahashi também teve uma estreia tranquila. A brasileira passou com facilidade por Lucia Zavaleta, da Costa Rica, por 4 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/4, 11/5 e 11/4.
Individual nas quartas
Hugo Calderano entrou em quadra três vezes e venceu todas. Pela manhã, atropelou Diego Orantes (ESA) por 4 a 0 na estreia do individual. À noite, em jogo duro, superou o experiente Marcelo Aguirre (PAR) por 4 a 1 (11/7, 11/5, 3/11, 11/8, 14/12) para chegar às quartas.
Bruna também não deu chances às adversárias. Foram duas vitórias por 4 a 0 no individual: contra Lucia Zavaleta (CRC) e, nas oitavas, contra a canadense Sunny Zhang, carimbando sua vaga entre as oito melhores.
Leonardo Iizuka teve um dia perfeito, vencendo seus três compromissos. No individual, passou por Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas. Para coroar, ao lado de Guilherme Teodoro, venceu a forte dupla canadense por 3 a 1 e avançou à semifinal de duplas masculinas.
Felipe Arado foi outro com uma jornada brilhante, com duas vitórias em jogos difíceis no individual: 4 a 2 sobre o argentino Francisco Sanchi e 4 a 2 sobre o canadense Eugene Wang, garantindo o quarto brasileiro nas quartas de final masculinas.
