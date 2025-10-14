Hugo Calderano domina e avança à semi do Pan-Americano de tênis de mesa

O mesa-tenista Hugo Calderano derrotou o americano Sid Naresh e avançou às semifinais do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. O brasileiro dominou a partida, fechando em 4 a 1. O brasileiro teve baixa em apenas um game, mas recuperou logo em seguida, com direito a virada no final do jogo.

As parciais do jogo foram: 11/7, 11/6, 7/11, 11/3 e 13/11. Na semifinal, Hugo Calderano enfrenta o chileno Nicolas Burgos, que eliminou um brasileiro, nesta quarta-feira (15).

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)

Calderano é único brasileiro no simples masculino

Com a vitória, Hugo Calderano é o único brasileiro que segue no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. Além disso, o mesa-tenista teve 100% de aproveitamento na competição, sem derrotas.

O brasileiro Felipe Arado foi derrotado por Nicolas Burgos por 4 a 0. Ele sai do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa com duas vitórias em jogos difíceis no individual: 4 a 2 sobre o argentino Francisco Sanchi e 4 a 2 sobre o canadense Eugene Wang.

Já Leonardo Ilzuka caiu em dura partida contra o argentino Horacio Cifuentes, perdida por 4 a 2. Ele passou por Jorge Paredes (CHI) por 4 a 0 e, em uma virada sensacional, bateu o americano Jishan Liang por 4 a 2 para ir às quartas.

Já Bruna Takahashi derrotou a americana Jessica Reyes por 4 a 1. Ela teve mais duas vitórias por 4 a 0 no individual: contra Lucia Zavaleta (CRC) e, nas oitavas, contra a canadense Sunny Zhang, carimbando sua vaga entre as oito melhores.

Hugo se junta à Bruna Takahashi e disputa a final do misto contra a dupla chilena Steven Moreno e Brianna Burgos, nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília).