Mundial de Handebol feminino: veja grupo e jogos do Brasil

A partir desta quarta-feira (26), as 32 melhores seleções do planeta se reúnem para a disputa do Mundial de Handebol feminino, edição que marca a 16ª participação consecutiva do Brasil. Em 2025, o torneio acontece em sede compartilhada entre Alemanha e Holanda, com a definição da equipe campeã prevista para o dia 14 de dezembro. O Lance! traz abaixo as principais informações sobre a competição.

Será a quarta vez que a competição acontece em países diferentes. Desta vez, as cidades de Stuttgard, Trier, Dortmund e Westfalenhalle, do lado alemão, e Rotterdam e 's-Hertogenbosch, do lado holandês, serão as anfitriãs.

As seleções foram organizadas em oito grupos com quatro equipes para a primeira fase. Os três melhores de cada chave avançam para a segunda fase, na qual serão formados quatro novos grupos, mantendo os resultados conquistados na primeira etapa da disputa. A partir daí, os dois melhores times de cada grupo seguem para a disputa do mata-mata, a partir das quartas de final.

O Brasil integra o Grupo G, com sede na Porsche Arena, em Stuttgart, e estreia nesta quinta-feira (27), diante de Cuba, a partir das 14h (horário de Brasília). Suécia e Cuba completam o grupo. Campeã na histórica campanha de 2013, a seleção brasileira se manteve no top-10 da competição nas duas últimas edições, com um sexto lugar em 2021 e nono lugar em 2023.

A seleção brasileira, comandada pelo treinador Cristiano Silva, conta com uma mescla de jogadoras jovens e experientes, mas conta com grandes nomes, como a armadora Bruna de Paula, a goleira Gabi Moreschi, além do retorno da ponta Alexandra Nascimento, eleita melhor do mundo em 2012 e campeã com o Brasil em 2013.

Alexandra Nascimento já foi eleita melhor do mundo (Foto: AFP / JONATHAN NACKSTRAND)

Veja os grupos do Mundial de Handebol feminino

Grupo A: Dinamarca, Romênia, Japão e Croácia

Grupo B: Hungria, Suíça, Senegal e República Islâmica do Irã

Grupo C: Alemanha, Sérvia, Islândia e Uruguai

Grupo D: Montenegro, Espanha, Ilhas Faroé e Paraguai

Grupo E: Países Baixos, Áustria, Argentina e Egito

Grupo F: França, Polônia, Tunísia e República Popular da China

Grupo G: Suécia, Brasil, Tchéquia e Cuba

Grupo H: Noruega, Angola, República da Coreia e Cazaquistão

Programação e onde assistir aos jogos do Brasil

Os jogos do Mundial de Handebol feminino terão transmissão ao vivo pelo SporTV e CazéTV.

27/11 - 14h - Brasil x Cuba

29/11 - 14h - Brasil x Tchéquia

1/12 - 16h30 - Suécia x Brasil

