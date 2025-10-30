Com derrota, Hugo Calderano iguala pior resultado em WTT Champions no ano

Hugo Calderano foi eliminado do WTT Champions de Montpellier na última quarta-feira (29) e igualou o pior resultado do ano no evento equivalente aos Masters 1000 do tênis de quadra. O brasileiro, terceiro melhor do mundo, caiu para o americano Kanak Jha, número 24 do ranking, por 3 a 2 (11/4, 11/13, 11/6, 9/11 e 9/11), na primeira rodada do campeonato.

O brasileiro igualou o pior resultado que teve no ano em torneios de nível champions. Ele também foi eliminado na primeira rodada do WTT Champions de Chongqing, em março. Na ocasião, Calderano caiu para o sul-coreano Sang Su Lee, então número 40 do mundo.

WTT Champions de Montpellier (Foto: WTT)

Nos quatro WTT Champions disputados neste ano, Calderano foi às quartas de um e à final de outro. Ele não disputou a edição de Yokohama. Nas outras duas oportunidades, ele caiu no primeiro jogo.

O próximo campeonato do brasileiro é o WTT Champions de Frankfurt, a partir do dia 4 de novembro. Com a participação, Calderano ganhou R$ 24 mil e 15 pontos no ranking.

Hugo Calderano em uma das vitórias no Pan-Americano, nos EUA (Foto: Divulgação)

O número 24 do mundo começou com o nível abaixo do brasileiro, terceiro no ranking do WTT, mas conseguiu encontrar o ritmo da partida.

Hugo Calderano começou abrindo o primeiro set no WTT Champions de Montpellier. O brasileiro fez três pontos antes de Jah marcar o seu primeiro. Dominando o set, o americano fez mais pontos ao final da partida. Mesmo assim, Calderano fechou em 11 a 4.

Diferente do primeiro set, Jah começou abrindo no segundo. A parcial foi bem equilibrada entre os dois, sem nenhum conseguir ampla vantagem, mas o americano se manteve na frente. Depois, Calderano virou e chegou perto de vencer, mas Jah alcançou ele e voltou a liderar. O americano venceu por 13 a 11.

No terceiro set, Calderano começou abrindo novamente. Ele retomou a liderança da partida e fechou facilmente em 11 a 6. Com 2 a 0 no placar geral, Calderano precisava somente de mais um set. Entretanto, na quarta parcial, o americano fez um jogo equilibrado, abriu vantagem e fechou em 11 a 9.

Na decisão, o americano fez um jogo notavelmente melhor que o do brasileiro. Mesmo com o placar equilibrado, Jah saiu na frente em algumas oportunidades. O americano fechou em 11 a 9 e eliminou o brasileiro.