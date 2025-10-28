menu hamburguer
Bruna Takahashi estreia com vitória no WTT Champions de Montpellier

Brasileira está nas oitavas de final

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso
Dia 28/10/2025
18:58
Atualizado há 2 minutos
Bruna Takashi vence Eunhye Lee na primeira rodada do WTT Champions de Montpellier (Foto: Divulgação / WTT)
A mesa-tenista Bruna Takahashi estreou nesta terça-feira (28) no WTT Champions de Montpellier. A brasileira venceu a coreana Eunhye Lee por 3 a 0 (11/8, 11/6 e 12/10) pela primeira rodada. Takahashi teve certa dominância da partida. O momento mais difícil foi no último set, em que precisou passar dos 11 pontos para fechar.

➡️ Adversário de Hugo Calderano no WTT Champions Montpellier é definido

Agora, Bruna Takahashi aguarda a decisão entre Hina Hayata e Yidi Wang, marcada para esta quarta-feira (29), para saber a oponente nas oitavas de final do WTT Champions de Montpellier. Os WTT Champions são equivalentes aos Masters 1000 do tênis de quadra, dando 1000 pontos no ranking para o vencedor.

Como foi a partida de estreia de Bruna Takahashi?

Bruna Takahashi começou pontuando na partida do WTT Champions de Montpellier. Ela marcou três pontos antes de Lee fazer o seu primeiro. Dominando até o meio do set, a coreana chegou a se aproximar, ficando a um ponto de distância da brasileira. Mesmo assim, Takahashi não saiu da liderança e venceu o primeiro set.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na segunda parcial, a brasileira novamente começou marcando. Foram três pontos em sequência antes do primeiro da coreana. Entretanto, no segundo set, Lee empatou e chegou a virar a partida. No final, Takahashi fez quatro pontos em sequência e fechou.

O terceiro set foi mais complicado para a brasileira. De praxe, começou marcando, mas a coreana não descolou. No meio, Takahashi abriu mais e tomou um pouco do domínio da partida. Quando a brasileira tinha o ponto do jogo, Lee empatou, mas Takahashi fechou em 12/10 e a partida em 3 a 0.

