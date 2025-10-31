De virada, Bruna Takahashi se despede de WTT Champions de Montpellier
A mesa-tenista brasileira foi eliminada por 3 sets a 2 nesta sexta-feira (31)
Bruna Takahashi foi eliminada no WTT Champions de Montpellier, evento equivalente aos Masters 1000 do tênis de quadra, nesta sexta-feira (31). A brasileira caiu para o chinesa Wang Yidi por 3 a 2 (8/11, 11/9, 11/6, 4/11 e 9/11), nas oitavas de final. Dessa maneira, o Brasil fica sem representante na competição visto que Hugo Calderano perdeu na estreia.
A número do 16 garantiu, pelo menos, a premiação referente a segunda rodada do WTT Champions. Pela vitória na estreia, Takahashi garantiu mais de R$ 32 mil em dinheiro, além de 90 pontos – indo de 1475 a 1565. A quantia, no entanto, não ajuda a brasileira a subir para nova posição no ranking WTT.
Em sua estreia no torneio, Bruna brilhou contra a coreana Eunhye Lee para garantir a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 11/8, 11/6 e 12/10. O momento mais difícil foi no último set, em que precisou passar dos 11 pontos para fechar.
Calderano é eliminado na estreia
A estreia de Calderano terminou com uma zebra surpreendente, e o brasileiro terminou derrotado por 3 sets a 2, com parciais de 11/4, 11/13, 11/6, 9/11 e 9/11. Na primeira rodada do WTT Champions, o número 24 do mundo começou com o nível abaixo do brasileiro, terceiro no ranking do WTT, mas conseguiu encontrar o ritmo da partida.
O próximo campeonato do brasileiro é o WTT Champions Frankfurt, a partir do dia 4 de novembro. Só com a participação, Calderano ganhou R$ 24 mil e 15 pontos no ranking mundial.
O que é o WTT de Montpellier?
O WTT Champions de Montpellier compõe a segunda série de mais prestígio no circuito mundial de tênis de mesa, atrás apenas dos "Smashes". Essa competição acontece entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Montpellier, na França, e contará com cerca de 29 dos melhores atletas do raking.
Diferentemente dos últimos torneios, que os brasileiros participaram, o WTT de Montpellier reúne alguns dos principais nomes do tênis de mesa mundial em apenas disputas individuais, no masculino e feminino. O torneio é disputado em sistema de eliminatória simples, com 32 atletas em cada chave.
Até as quartas de final, os confrontos são realizados em partidas melhor de cinco sets. A partir das semifinais, o formato muda, e os jogos passam a ser disputados em melhor de sete sets.
