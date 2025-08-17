Em um duelo brazuca, Vitor Ishiy terá a difícil missão de superar Hugo Calderano para avançar a segunda rodada do Grand Smash da Suécia. O mesa-tenista número 53 do mundo pela World Table Tennis (WTT) tem uma carreira vitoriosa no esporte, tanto na categoria simples quanto nas duplas. Grandes conhecidos de infância, o atleta de 29 anos e Bruna Takahashi, dupla e namorada de Calderano, foram parceiros por muitos anos nas duplas mistas.

Quem é Vitor Ishiy?

Nascido em São Paulo, Vitor Ishiy nasceu no dia 22 de setembro de 1995. O mesa-tenista destro se destaca nas competições pan-americanas desde 2017, quando conquistou suas primeiras medalhas de ouro no simples e nas duplas.

Número 53 do mundo, o mesa-tenista de 29 anos, mesma idade de Calderano, é mais um dos brasileiros no individual em Malmo. Nas duplas masculinas, ele jogará ao lado do equatoriano Alberto Mino.

Parceria entre Vitor e Bruna Takahashi

A dupla brasileira marcou presença nas Olimpíadas de Paris 2024, mas foram superados na estreia. Após os Jogos, a parceria foi encerrada dentro do campo de jogo, e Bruna Takahashi começou a atuar ao lado de Calderano. Vale destacar que o casal, inclusive, já até conquistou seu primeiro título em julho de 2025, em Buenos Aires.

Antes disso, no entanto, Takahashi fez dupla com Vitor Ishiy por anos, o que consolidou uma amizade de infância. Os dois mesa-tenistas não participaram de Tóquio 2020, com a vaga perdida com a derrota na final do Pan-Americano de Lima 2019. A participação olímpica nas duplas de suas carreiras foi garantida nos Jogos Olímpicos seguintes.

Namorada de Hugo Calderano, Bruna Takahashi foi derrotada neste sábado, nas simples (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM)

Como funciona o Grand Smash da Suécia?

Os jogos do Europe Smash, como é o caso da Suécia, acontecem em sistema de eliminatória simples. As partidas serão realizadas em melhor de 5 sets até a fase de oitavas de final. A partir das quartas, os jogos serão decididos em melhor de 7 sets.

O Grand Smash da Suécia distribui nada menos que US$ 1,55 milhão (R$ 8,37 milhões) em premiações.

Premiação do individual

Campeão: 2.000 pontos / US$ 100.000

Vice-campeão: 1.400 pontos / US$ 50.000

Semifinal: 700 pontos / US$ 25.250

Quartas de final: 350 pontos / US$ 13.750

Oitavas de final: 175 pontos / US$ 9.000

2ª Rodada: 90 pontos / US$ 6.000

1ª Rodada: 20 pontos / US$ 4.000

