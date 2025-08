Brasileiro brilha e vence etapa do Park no Pro Tour STU; veja vídeo

Após paralisação pela chuva, Pedro Barros e Sky Brown conquistaram os títulos do Park da etapa realizada em Varberg, na Suécia, do STU Pro Tour. O brasileiro brilhou em volta decisiva e desbancou o anfitrião Hampus Winberg, de 19 anos, e o japonês Issei Sakurai, para levar a conquista. No feminino, a nipo-britânica superou Mizuho Hasegawa, do Japão, por apenas 0,03 pontos e venceu em terras suecas.

Voa, Pedro Barros

Antes de a chuva chegar, cada finalista só tinha dado uma das cinco voltas a que cada um tinha direito. Ao retornar, Pedro Barros conseguiu a volta da vitória, ao atingir grande altura na parede mais alta, voar na grade e retornar com à pista sem cair, o que levou todos à loucura no Freden Skatepark. As manobras renderam nota 92,92, que superou o sueco e vice-campeão Hampus Winberg por apenas 0,02.

O japonês Issei Sakurai, que teve o melhor desempenho da semifinal, terminou em terceiro, com nota 92,56. Os brasileiros Gui Khury, Pedro Carvalho e Augusto Akio, ficaram em 4º, 5º e 6º, respectivamente.

Veja volta de Pedro Barros no STU Pro Tour, na Suécia

Sky Brown campeã no feminino

No feminino, Sky Brown confirmou o título com apenas alguns décimos a mais que Mizuho Hasegawa. Na melhor de suas cinco voltas, a japonesa arrancou dos juízes a nota 88,77. Justamente na rodada seguinte, Sky tirou um 88,80 e ninguém mais conseguiu desbancá-la. As brasileiras Dora Varella e Isadora Pacheco ficaram na 5ª e 6ª colocações, respectivamente.

— Foi uma loucura! Vejam o nível das meninas! Definitivamente, estão chegando cada vez mais perto dos meninos. Estou honrada em andar com elas, que evoluíram demais, o que valoriza ainda mais minha vitória. Estou muito feliz, especialmente pela Mizuho. Uma pena a Arisa não ter chegado à final. É uma skatista incrível e vai voltar na próxima mais forte. Obrigada a todos pela torcida e ao STU, meu evento favorito — afirmou Sky.

Domínio hispânico no Street

Angelo Caro superou cinco brasileiros e venceu no Street da etapa STU Pro Tour, na Suécia. Ivan Monteiro, João Lucas Alves, Carlos Ribeiro, Wallace Gabriel e Gabryel Aguilar não conseguiram superar o peruano, que, com nota 89,73, levou a melhor no Freden Skatepark. Natural de Chiclayo, no Peru, Caro já tinha sido terceiro lugar na primeira etapa, em Porto Alegre.

Entre as mulheres, Daniela Terol deu um show na pista de Street. Após chegar à final com a melhor nota da primeira fase e também da semifinal. A espanhola confirmou o bom momento e tratou de mostrar todo seu talento logo na primeira de suas três voltas, quando já fez a melhor linha do dia e a melhor Bomb Trick, manobra extra que se soma ao valor da nota, um 79,96. As brasileiras Maria Almeida e Isabelly Ávila, completaram o pódio em segundo e terceiro, respectivamente.

Veja os resultados do Park e do Street no STU Pro Tour, na Suécia

Park

RESULTADO FINAL - MASCULINO

1º – Pedro Barros (BRA) – 92,92

2º – Hampus Winberg (SUE) – 92,90

3º – Issei Sakurai (JAP) – 92,56

4º – Gui Khury (BRA) – 92,07

5º – Pedro Carvalho (BRA) – 90,00

6º – Augusto Akio (BRA) – 78,86

RESULTADO FINAL - FEMININO

1ª – Sky Brown (GBR) – 88,80

2ª – Mizuho Hasegawa (JAP) – 88,77

3ª – Naia Laso (ESP) – 86,95

4ª – Yurin Fujji (JAP) – 85,82

5ª – Dora Varella (BRA) – 83,10

6ª – Isadora Pacheco (BRA) – 50,00

Street

RESULTADO FINAL - STREET MASCULINO

1º – Angelo Caro (PER) – 89,73

2º – Ivan Monteiro (BRA) – 83,61

3º – João Lucas Alves (BRA) – 81,39

4º – Carlos Ribeiro (BRA) – 76,43

5º – Wallace Gabriel (BRA) – 71,64

6º – Gabryel Aguilar (BRA) – 63,28

RESULTADO FINAL - STREET FEMININO

1ª – Daniela Terol (ESP) – 79,96

2ª – Maria Almeida (BRA) – 69,33

3ª – Isabelly Ávila (BRA) – 66,35

4ª – Keet Oldenbeuving (HOL) – 52,87

5ª – Lucie Schoonheere (SUE) – 46,48

6ª – Gabi Mazetto (BRA) – 0,80