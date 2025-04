Nesta segunda-feira (21), aconteceu em Madri a cerimônia do Prêmio Laureus, que homenageia os melhores atletas de cada ano. Os grandes vencedores de 2025 foram a ginasta Simone Biles e o sueco Armand ‘Mondo’ Duplantis, do salto com vara, eleitos como atletas do ano.

Maior estrela da ginástica, Simone Biles saiu dos Jogos Olímpicos de Paris com quatro medalhas no peito: ela foi ouro no salto, individual geral e por equipes, além de garantir uma prata no solo. Ao todo, a americana soma 11 medalhas olímpicas em sua carreira.

A trajetória nos Jogos de Paris foi ainda mais marcante após a retirada de Simone Biles das Olimpíadas de Tóquio, por questões de saúde mental. A estatueta do Laureus de 2025 foi a quarta de Biles, igualando o recorde da tenista Serena Williams.

Mondo Duplantis, por sua vez, foi o segundo representante do atletismo a receber um Prêmio Laureus, feito até então conquistado apenas pela lenda Usain Bolt. O sueco de 25 anos é bicampeão olímpico no salto com vara e já quebrou o recorde mundial 11 vezes.

Mondo Duplantis foi eleito Atleta do Ano (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Rebeca também foi premiada

O Brasil teve Rebeca Andrade como representante nesta edição do Prêmio Laureus e, mais uma vez, a ginasta fez história. Ela se tornou a primeira mulher brasileira a receber o prêmio e se juntou a nomes como Ronaldo Fenômeno, Daniel Dias e Bob Burnquist.

O prêmio coroa o ciclo olímpico perfeito de Rebeca Andrade, que conquistou três medalhas individuais nos Jogos de Paris e ainda liderou a seleção brasileira à conquista da inédita medalha de bronze por equipes.

Rebeca Andrade e lendas da ginástica no tapete vermelho do Laureus (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Veja a lista completa de premiados

Atleta homem do ano: Armand Duplantis (Suécia), atletismo (salto com vara)

Atleta mulher do ano: Simone Biles (Estados Unidos), ginástica artística

Equipe do ano: time masculino adulto do Real Madrid, futebol

Revelação do ano: Lamine Yamal (Espanha), futebol

Retorno do ano: Rebeca Andrade (Brasil), ginástica artística

Paratleta do ano: YUYAN, Jiang (China), natação

Atleta do ano nos esportes de ação: Tom Pidcock (Grã-Bretanha), ciclismo mountain bike

Prêmio “Esporte pelo Bem”: Kick4Life (Lesoto) - Futebol e igualdade de gênero - usa o futebol para alcançar crianças e jovens em situação de risco no Lesoto