A invencibilidade da Ferrari na temporada 2025 do Mundial de Endurance (WEC) chegou ao fim neste domingo (13). As 6 Horas de São Paulo, quinta etapa do campeonato, foram vencidas pelo Cadillac #12, de Will Stevens, Norman Nato e Alex Lynn. A marca norte-americana, que triunfou pela primeira vez nos hipercarros, ainda puxou uma dobradinha, com o #38, e o Porsche Penske #5 fechou em terceiro. Já na LMGT3, em destaque, o brasileiro Dudu Barichello garantiu uma posição no pódio.

Além das 6h de SP, a LMGT3 ficou marcada pela vitória do Lexus #87, de José María López, Clemens Schmid e Petru Umbrarescu, enquanto o Corvette #81, de Tom van Rompuy, Rui Andrade e Charlie Eastwood, e o Aston Martin #10, de Dudu Barrichello, Anthony McIntosh e Valentin Hasse-Clot, completaram o pódio da classe. O último lugar do top-3 doi conquistado após uma linda ultrapassagem do brasileiro para cima do Porsche #85 da Iron Dames nos minutos finais.

Por outro lado, o BMW #31, de Augusto Farfus, Pedro Ebrahim e Yasser Shahin, cruzou a linha de chegada em 12º.

Agora, os carros voltam à pista apenas entre os dias 5 e 7 de setembro para a Lone Star Le Mans, etapa de 6 horas no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

Como foram as 6 Horas de São Paulo 2025:

Primeira hora em São Paulo: Porsche Penske #5 toma liderança logo na largada e Cadillac é punida

A prova começou com uma largada controlada de Will Stevens a bordo do Cadillac #12, mas não por muito tempo. Logo na saída da curva 6, Julien Andlauer colocou por dentro e fez uma bela manobra para posicionar o Porsche Penske #5 na dianteira dos hipercarros.

Na LMGT3, Anthony McIntosh segurou a ponta com o Aston Martin #10, enquanto Darren Leung fez uma excelente largada para colocar o McLaren #95 no segundo posto. Porém, pouco depois, Petru Umbrarescu fez uma bela ultrapassagem para promover o Lexus #87 para a vice-liderança.

Mais para trás nos hipercarros, o Aston Martin #009, com Marco Sorensen, escalou até o 11º posto e passou a pressionar o Toyota #8, que fechava o top-10 com Brendon Hartley. Enquanto isso, o BMW #15, de Kevin Magnussen, foi o primeiro a ir para os boxes, ainda cedo na prova, com apenas 10min realizados. O carro precisou ir para a garagem para arrumar um problema nos freios.

Pouco depois de 20min de corrida, o Aston Martin #27, de Ian James, foi tocado pelo Corvette #33, de Ben Keating, e rodou na Junção. Depois de um breve período de bandeira amarela, o piloto britânico conseguiu voltar à pista e seguiu a prova. Keating, por outro lado, foi punido com 10s. Mais à frente, Umbrarescu superou McIntosh e colocou o Lexus #87 na ponta, tirando o carro de Barrichello da liderança da classe LMGT3.

Julien Andlauer largou bem nas 6 Horas de São Paulo (Foto: Javier Jimenez / DPPI)

De volta nos hipercarros, uma disputa interna na Alpine pegou fogo na reta principal, quando Frédéric Makowiecki colocou o #36 de lado pela área da entrada dos boxes e se aproximou do #35, de Ferdinand Habsburg. Simultaneamente, o Toyota #7, de Mike Conway, ficou sob investigação por ultrapassar por fora da pista. No entanto, se livrou de uma sanção.

Logo em sequência, o pole-position, o Cadillac #12, recebeu uma punição de drive-through por uma infração técnica na pressão dos pneus. Enquanto isso, a Alpine #35 também foi punida, mas entrou nos boxes com pouco menos de 45min com problemas na bateria.

Na primeira rodada de pit-stops, McIntosh teve uma parada mais lenta e caiu para o sétimo posto, enquanto a Lexus armou uma dobradinha na dianteira da LMGT3.

Três horas em São Paulo: Cadillac retoma ponta nos hipercarros e Barrichello faz prova de recuperação

Nos hipercarros, a segunda hora começou com uma rodada de paradas sem maiores percalços. O Porsche Penske #5 conseguiu segurar a dianteira, enquanto o Cadillac #38 seguiu em segundo e o #12 voltou ao top-3 depois de cumprir a punição recebida.

Na LMGT3, o Mercedes #61, com Maxime Martin, assumiu a terceira posição e deixou o McLaren #59, de James Cottingham, para trás. McIntosh, por outro lado, ia recuperando o terreno perdido e subiu para a a sexta posição a bordo do Aston Martin #10. Farfus, já na pista, fazia o mesmo no BMW #31 e chegou à nona colocação.

Os brasileiros, porém, viveram um pequeno pesadelo. McIntosh foi tocado por Farfus na Curva do Lago, rodou e caiu para a 12ª posição. O brasileiro seguiu em quinto, só que ficou sob a mira dos comissários. Alguns minutos depois, no entanto, a direção de prova considerou o toque lance de corrida e não aplicou nenhuma punição.

Na ponta dos hipercarros, Earl Bamber passou a pressionar com tudo o Porsche Penske #5, de Andlauer, em disputa pela liderança. Ao final da 80ª volta, o Cadillac #38 conseguiu dar o golpe no S do Senna e tomou a dianteira geral das 6 Horas de São Paulo.

Antes, os dois Cadillac, o #12 e o #38, entraram em uma breve briga interna, mas Bamber conseguiu se segurar e rapidamente recuperou o segundo posto quando perdeu. O #12 de Alex Lynn, por outro lado, foi para os boxes para reabastecer.

Anthony McIntosh teve um primeiro stint cheio de problemas (Foto: Julien Delfosse / DPPI)

Quem se aproveitou desse enrosco foi o BMW #20, de René Rast, que subiu para a segunda colocação ao fazer uma estratégia espelhada de paradas. Já na LMGT3, Rahel Frey fez uma grande manobra a bordo do Porsche #85 da Iron Dames para tomar a quarta posição de Keating na primeira perna do S do Senna.

Nos hipercarros, Harry Tincknell foi tocado pela Ferrari #54 em meio ao tráfego dos GTs e perdeu o controle do Aston Martin #007 no Laranjinha. O carro da The Heart of Racing conseguiu voltar ao circuito, mas a primeira bandeira amarela da prova foi acionada pouco depois por um incidente um pouco mais inusitado: uma pipa perdida pela pista.

Portanto, a interrupção foi curta e a bandeira verde foi acionada depois de cerca de 3min. Na ponta dos hipercarros, o Cadillac #12 já estava de volta ao topo, mas com o #38 vindo atrás com Button no volante e de pneus novos.

Porém, a bandeira verde não durou muito, já que a full-course yellow voltou a ser ativada com 3h27min para o final por conta de detritos da Ferrari #50 na reta oposta. Pouco antes, no entanto, Barrichello conseguiu uma grande ultrapassagem para cima de Ahmad Al Harthy do BMW #46 e assumiu o oitavo posto.

No recomeço da prova, Frey ganhou mais uma posição, desta vez para cima de Martin Berry, e colocou a Iron Dames na terceira colocação. Ao mesmo tempo, Nicklas Nielsen levou a Ferrari #50 para os boxes com danos na traseira da 499P.

O líder da LMGT3, o Lexus #87, teve de pagar um drive-through, mas conseguiu segurar a dianteira apesar dos 24s perdidos com a punição.

Ferrari #50 sofreu com danos na terceira hora em São Paulo (Foto: Fabrizio Boldoni / DPPI)

Horas finais em São Paulo: Cadillac e Lexus consolidam força e Barrichello se agiganta em casa

A quarta hora em Interlagos começou tranquila, com a Lexus consolidando o domínio na LMGT3 e a Cadillac fazendo o mesmo entre os hipercarros depois de mais uma rodada de pit-stops. As maiores disputas aconteciam no meio do pelotão da LMGT3, com Daniel Juncadella deixando Sean Gelael para trás na briga pelo nono posto e Kelvin van der Linde superando Sébastien Baud na disputa pela sexta posição.

Pouco depois, Juncadella, Riccardo Pera e Baud engataram em uma briga tripla pela sexta posição. Melhor para o Corvette #33, que se distanciou com o Porsche #92 e o McLaren #59 trocando posições. Mais à frente, na Junção, Frey colou no Lexus #78, de Nakayama, e passou para assumir a vice-liderança da classe. Com a eventual parada de Schmid, a Iron Dames saltou para a ponta provisoriamente.

Uma nova rodada de pit-stops começou com pouco mais de 3h45 de prova e começou a posicionar os fechadores nos carros. Michelle Gatting assumiu o Porsche #85, Valentino Rossi entrou no BMW #46 e Valentin Hasse-Clot foi para a pista no Aston Martin #10.

Entrando na penúltima hora, os tanques virtuais de energia dos hipercarros já estavam praticamente vazios. Peugeot e Alpine foram as primeiras equipes a chamarem os carros para o pit-lane.

Naturalmente, porém, todos foram para os boxes e sem maiores problemas, com Cadillac e Porsche mantendo as primeiras posições. A BMW #20, com Marco Wittmann, se encontrou também no top-4, imediatamente atrás do Porsche Penske #5, de Andlauer, que voltou ao carro.

Na LMGT3, Gatting tentava se aproximar do Lexus #78, mas sem muito sucesso nas primeiras investidas. Logo atrás, o Aston Martin #10 ocupava o quarto lugar com Hasse-Clot e torcia por algum problema no top-3 para ser promovido ao pódio.

Com 1h35min, a bandeira amarela foi acionada mais uma vez por uma pipa na pista. Na volta da ação, Gatting colou de vez no Lexus #78, mas não conseguiu encontrar uma boa chance para ultrapassar e subir para segundo. Enquanto isso, Hasse-Clot fez mais uma parada a bordo do Aston Martin #10.

O bom momento da Iron Dames, porém, foi interrompido por um drive-through por infração de procedimento de bandeira amarela no momento do reinício, quando Gatting colocou de lado para cima de Gehrsitz. Quem se beneficiou foi o Corvette #81, de Charlie Eastwood, que pulou para segundo e separou as Lexus na base da estratégia.

Na parte de baixo dos hipercarros, a Ferrari #50, de Antonio Fuoco, e o Toyota #7, de Kamui Kobayashi travaram uma batalha intensa em meio ao tráfego de GTs pela 13ª posição. Melhor para a equipe italiana, que saiu por cima e conquistou a colocação.

Enquanto isso, a Ford vivia um verdadeiro pesadelo. Depois do #88 abandonar com 85 voltas disputadas, o #77 foi recolhido para a garagem após sofrer uma rachadura no escapamento. Portanto, nenhum GT da marca norte-americana viu a bandeira quadriculada em Interlagos.

A Ford viveu um verdadeiro pesadelo em São Paulo (Foto: Julien Delfosse / DPPI)

Na parte final do top-10 dos hipercarros, Alessandro Pier Guidi e Nicolás Varrone travaram uma disputa pela última posição na zona de pontuação. Na briga, a Ferrari #51 recebeu um drive-through de punição e caiu para fora dos dez primeiros já na reta final.

Entrando na hora final, os hipercarros começaram a última rodada de pit-stops, com Peugeot, Alpine e AF Corse começando os trabalhos. O maior problema nos últimos 60min foi quando o Mercedes #61 ficou bem lento no final da reta oposta e ameaçou abandonar, mas conseguiu voltar aos boxes e evitar um safety-car.

Com 32min restantes, porém, a bandeira amarela foi acionada rapidamente para a remoção de detritos entre as curvas 10 e 11. Nos instantes finais, Eastwood passou Gatting na entrada do S do Senna para subir para segundo e Barrichello ultrapassou Gehrsitz para saltar para o quarto posto. Lá na frente, Andlauer passou a pressionar Bourdais pelo segundo lugar nos hipercarros.

A reta final da prova ficou marcada pela briga pela segunda posição nos hipercarros e a terceira colocação na LMGT3 entre Gatting e Barrichello. Melhor para o brasileiro, que passou brilhantemente na chegada ao Laranjinha. Já lá na frente, Bourdais segurou a dobradinha da Cadillac.

WEC 2025, 6 Horas de São Paulo, resultados finais, hipercarros

1 12 W STEVENS

A LYNN

N NATO Jota Cadillac 242 voltas 2 38 J BUTTON

E BAMBER

S BOURDAIS Jota Cadillac +57.016 3 5 J ANDLAUER

M CHRISTENSEN Porsche Penske +58.882 4 6 K ESTRE

L VANTHOOR Porsche Penske +1 volta 5 20 S VAN DER LINDE

M WITTMANN

R RAST BMW +1 volta 6 94 M JAKOBSEN

L DUVAL Peugeot +2 voltas 7 93 M JENSEN

P DI RESTA Peugeot +2 voltas 8 83 R KUBICA

P HANSON

Y YE AF Corse +2 voltas 9 36 F MAKOWIECKI

M SCHUMACHER

J GOUNON Alpine +2 voltas 10 99 N JANI

N PINO

N VARRONE Proton +2 voltas 11 51 A PIER GUIDI

J CALADO

A GIOVINAZZI Ferrari +3 voltas 12 50 A FUOCO

M MOLINA

N NIELSEN Ferrari +3 voltas 13 009 A RIBERAS

M SORENSEN Aston Martin +3 voltas 14 7 M CONWAY

K KOBAYASHI

N DE VRIES Toyota +3 voltas 15 8 B HARTLEY

R HIRAKAWA Toyota +3 voltas 16 007 H TINCKNELL

T GAMBLE Aston Martin +4 voltas 17 15 D VANTHOOR

R MARCIELLO

K MAGNUSSEN BMW +20 voltas 18 35 P.L. CHATIN

F HABSBURG

C MILESI Alpine +42 voltas

WEC 2025, 6 Horas de São Paulo, resultados finais, LMGT3: