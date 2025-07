Sauber conta que Hamilton procurou Bortoleto para oferecer ‘palavras gentis’ na Inglaterra

Enquanto a Sauber terminou o fim de semana do GP da Inglaterra em festa pela conquista do primeiro pódio de Nico Hülkenberg na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto sentiu um amargor, embora tenha parabenizado o feito do companheiro. Afinal, abandonou a corrida ainda no estágio inicial após uma aposta de usar pneus slicks na pista molhada de Silverstone, que acabou dando errado. Mas recebeu moral não apenas do time, como até de Lewis Hamilton.

De acordo com Jonathan Wheatley, chefe da Sauber, Hamilton foi procurar Bortoleto após o fim da corrida para uma rápida conversa e o encorajamento para a sequência do ano. Apesar de campeão da F2 e da F3 nas últimas duas temporadas, Bortoleto é um novato, afinal, enquanto Hamilton está na F1 desde 2007.

— Sinto muito por Gabriel. É fácil esquecer que é a primeira temporada dele na F1. Lewis teve algumas palavras gentis para ele depois da corrida, apenas para encorajá-lo — afirmou o chefe da Sauber. Ainda aproveitou para fazer uma sequência de elogios e apontar como a observação da maneira como Hülkenberg conduziu a corrida foi importante.

— Gabriel vai aprender com isso e ficar mais forte. Tem uma ética de trabalho tremenda e muita capacidade de aprender. Gabriel quer aprender. Está tirando informação de todos os lugares — elogiou.

— Para ele, sentar do lado de fora e escutar Nico, fazer todas as perguntas certas e as conversas no rádio só vai ajudar a fortalecer — opinou.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.

