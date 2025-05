Campeões da Superliga Masculina de Vôlei; relembre todos

Superliga Masculina de Vôlei é a principal competição de clubes no Brasil.

A Superliga Masculina de Vôlei é a principal competição de clubes da modalidade no Brasil. Criada na temporada 1994/95 pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a Superliga substituiu a antiga Liga Nacional e consolidou-se como o torneio mais prestigiado do calendário do voleibol nacional. Desde então, a competição se transformou em um espetáculo de alto nível técnico, revelando ídolos, movimentando torcidas e elevando o esporte brasileiro a patamares internacionais. O Lance! lista todos os campeões da Superliga Masculina de Vôlei.

Com jogos transmitidos em rede nacional e arenas cada vez mais modernas, a Superliga se tornou um símbolo de excelência organizacional e esportiva. Seu formato mescla fase classificatória em pontos corridos com mata-mata nas quartas de final, semifinais e final. Ao longo de quase três décadas, diversos clubes marcaram época, conquistando títulos e protagonizando finais históricas.

Minas Gerais e São Paulo dominam o ranking de estados com mais conquistas, impulsionados por projetos consolidados como Sada Cruzeiro, Minas Tênis Clube, Banespa, Suzano e SESI-SP. Esses clubes investiram em infraestrutura, categorias de base e atletas olímpicos, moldando gerações e levando o voleibol nacional ao topo também em competições sul-americanas e mundiais.

Maiores campeões da Superliga Masculina de Vôlei

Sada Cruzeiro (MG) – 8 títulos

Temporadas: 2011–12, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2021–22, 2022–23

Com elenco forte, torcida fiel e uma estrutura de ponta, o Sada Cruzeiro é o maior vencedor da história da Superliga Masculina.

Minas Tênis Clube (MG) – 7 títulos

Temporadas: 1984, 1985, 1986, 1999–2000, 2000–01, 2001–02, 2006–07

Clube tradicional de Belo Horizonte, foi dominante nos anos 1980 e início dos anos 2000.

Banespa (SP) – 6 títulos

Temporadas: 1987, 1989–90, 1990–91, 1991–92, 1995–96, 2004–05

O Banespa teve um dos times mais fortes dos anos 1990, com base da Seleção Brasileira.

Santo André (SP) – 4 títulos

Temporadas: 1980, 1982, 1983, 1988–89

Foi uma das grandes forças do voleibol nacional nos anos 1980.

Cimed/Florianópolis (SC) – 4 títulos

Temporadas: 2005–06, 2007–08, 2008–09, 2009–10

Comandada por Giovane Gávio, a Cimed montou um dos melhores elencos da década.

Ulbra (RS) – 3 títulos

Temporadas: 1997–98, 1998–99, 2002–03

A equipe da Universidade Luterana do Brasil brilhou no final dos anos 1990.

Suzano (SP) – 3 títulos

Temporadas: 1992–93, 1993–94, 1996–97

O Suzano revelou grandes jogadores e marcou época no vôlei paulista.

Vôlei Taubaté (SP) – 2 títulos

Temporadas: 2018–19, 2020–21

Comandado por Renan Dal Zotto e depois por Weber, contou com craques como Lucarelli, Wallace e Bruninho.

SESI-SP (SP) – 2 títulos

Temporadas: 2010–11, 2023–24

O clube da indústria paulista vem colhendo frutos do investimento nas categorias de base e na formação de talentos.

Outros clubes campeões:

Frangosul/Ginástica (RS) – 1994–95

Unisul (SC) – 2003–04

RJX (RJ) – 2012–13

Lista de campeões nacionais em torneios pré-Superliga

Taça Guarani de Clubes Campeões

1962: Grêmio Náutico União (RS)

1963: Minas Tênis Clube (MG)​

Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões

1964: Minas Tênis Clube (MG)​

Taça Brasil

1968: Santos FC (SP)

1969: Randi (SP)

1971: Botafogo FR (RJ)

1972: Botafogo FR (RJ)

1973: Paulistano (SP)

1974: Paulistano (SP)

1975: Botafogo FR (RJ)​

Campeonato Brasileiro de Clubes

1976: Botafogo FR (RJ)

1978: Paulistano (SP)

1980: ADC Pirelli (SP)

1981: Atlântica Boavista (RJ)

1982: ADC Pirelli (SP)

1983: ADC Pirelli (SP)

1984: Minas Tênis Clube (MG)

1985: Minas Tênis Clube (MG)

1986: Minas Tênis Clube (MG)

1987: EC Banespa (SP)​

Liga Nacional