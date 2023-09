Apesar de ter apenas 23 anos, Bruna Takahashi tem um currículo extenso no tênis de mesa. Aos 16 anos, participou dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro na disputa por equipes. Em Tóquio, competiu também no individual. Agora, a atleta visa o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em outubro, para garantir mais uma participação olímpica. Em entrevista ao Lance!, que vai ao ar completa na quinta-feira (14), ela falou sobre as expectativas para as próximas competições.