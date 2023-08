Bruna Takahashi começou a trajetória no WTT Contender do Rio de Janeiro na última quinta-feira (10), com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre a romena Elizabeta Samara (número 26 do mundo). No dia seguinte, ela conquistou mais uma virada. Dessa vez, por 3 a 2 contra a sul-coreana Li Yu-Jhun (64ª).