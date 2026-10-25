Bronze inédito de Flavinha reforça meta para Los Angeles 2028

Com a medalha de bronze neste domingo (25), Flávia Saraiva fechou a participação do Brasil no Mundial de Ginástica Artística de 2026, em Roterdã, na Holanda. Apesar de a trave ser uma das especialidades da brasileira, este terceiro lugar é o melhor resultado da sua carreira no aparelho.

➡️ Veja como foi o bronze de Flavinha

Em 2025, Flavinha ficou com a quarta colocação, uma atrás do tão aguardado pódio. Com 27 anos, esta foi a sua terceira final do aparelho em Mundiais. Antes, a atleta já havia sido finalista em Stuttgart 2019, além de Jakarta 2025.

continua após a publicidade

Expectativa para as Olimpíadas

Nos Jogos Olímpicos, o alto desempenho também não é diferente. A atleta já foi finalista do aparelho duas vezes: no Rio 2016, com apenas 16 anos, quando se tornou a primeira brasileira a disputar uma final de trave nas Olimpíadas, e em Tóquio 2020.

Em Paris 2024, quando sofreu uma queda que a tirou da final no aparelho, Flavinha conseguiu dar a volta por cima e conquistou a medalha de bronze por equipes. Logo depois, também entrou para a história ao figurar entre as finalistas do individual geral. Ao lado de Rebeca Andrade, Flávia Saraiva se tornou a segunda brasileira na história a ficar entre as dez melhores ginastas do mundo.

continua após a publicidade

Time Brasil com o bronze nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)

Em Los Angeles 2028, a expectativa é alta. Para se classificar, a atleta poderá disputar uma das 14 vagas individuais que serão disputadas no Mundial de 2027. Isso caso o Brasil não conquiste uma das nove vagas de equipes referentes à competição, o que renderia a todas as atletas convocadas para a equipe poderem competir em qualquer aparelho – inclusive na trave –, sem precisar de uma classificação individual separada.

O Mundial também dará vagas específicas por aparelho. Em cada prova, o atleta elegível mais bem colocado entre os três primeiros da final poderá conquistar uma vaga, desde que seu país não tenha equipe classificada e que ele ainda não esteja classificado pelo individual geral.

continua após a publicidade

Outras vagas também serão distribuídas pela Copa do Mundo por Aparelhos e pelos campeonatos continentais. Contudo, mesmo sem conquistar uma das três vagas distribuídas neste Mundial de 2026, o Brasil tem grandes chances de conseguir se classificar pelo torneio de 2027, o que pouparia a Flavinha, um dos principais nomes do Time Brasil, de buscar uma vaga individualmente.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Flavinha fez história no Mundial

A medalha conquistada por Flávia Saraiva foi a segunda da história da ginástica brasileira na trave em Mundiais. Antes desta, apenas Rebeca Andrade já havia conquistado um pódio no aparelho, com um bronze na Antuérpia, em 2023.

continua após a publicidade

O feito inédito na carreira de Flavinha veio acompanhado de um misto de alívio e maturidade. A ginasta revelou que acordou muito tranquila no dia da final, bem diferente da ansiedade do dia anterior, e decidiu arriscar para garantir a nota necessária: "Pensei em ir para o tudo ou nada. As notas estavam muito altas, então aumentei minha dificuldade."

O resultado coroou uma longa trajetória de insistência no aparelho. Flávia lembrou que há uma década vinha "batendo na trave" por um pódio internacional, acumulando finais e quartos lugares. Ao alcançar o bronze com uma excelente apresentação, a ginasta se emocionou ao olhar para trás e ver sua evolução no esporte.

continua após a publicidade