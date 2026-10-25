MotoGP Phillip Island: dilúvio cancela GP da Austrália por segurança

O Grande Prêmio de Phillip Island, última etapa da MotoGP na Austrália, foi totalmente cancelado devido a um forte dilúvio que deixou a pista alagada e inviabilizou a segurança dos pilotos, além de impedir o voo do helicóptero médico. A decisão foi anunciada neste domingo (25), dia da prova, no circuito australiano.

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A intensa chuva que caiu por horas sobre Phillip Island tornou impossível a realização das corridas das três categorias do Mundial de Motociclismo: Moto3, Moto2 e MotoGP. A pista ficou completamente inundada, o frio impedia que os pneus atingissem a temperatura ideal para a pilotagem, e o helicóptero medicalizado não poderia operar para transportar pilotos em caso de acidentes graves, o que comprometeu a segurança necessária para a competição.

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A suspensão do GP prejudicou principalmente Marc Márquez, piloto da Ducati e líder do campeonato, que vinha de vitória na prova sprint do sábado e tinha grande chance de ampliar sua vantagem na liderança. Márquez tinha 10 pontos de vantagem sobre Jorge Martín, da Aprilia, que está afastado por fratura no rádio direito, e 50 pontos à frente do italiano Marco Bezzecchi. O cancelamento impediu que Márquez consolidasse sua posição antes das próximas etapas.

O piloto catalão lamentou a decisão, destacando o carinho pelo circuito de Phillip Island, que se despede do calendário da MotoGP após esta temporada, já que o GP da Austrália será transferido para Adelaide a partir do próximo ano.

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— Phillip Island não merecia um final assim, sem corridas. Todos estamos muito tristes, mas não podemos competir sem total segurança.

Além de Márquez, Bezzecchi também foi prejudicado, pois perdeu a oportunidade de reduzir a diferença para os líderes. A incerteza sobre a realização do GP do Catar, devido à tensão gerada pela guerra no Irã, pode ainda reduzir o número de provas restantes na temporada, que agora conta com Malásia, Catar, Portugal e Valência, totalizando 148 pontos em disputa.

Fabio Di Giannantonio se despede do público no MotoGP Phillip Island 2026 (Foto: William West/AFP)

Apesar da suspensão, os 18 pilotos presentes na pista fizeram algumas voltas sob chuva para se despedir do público australiano, que enfrentou o mau tempo para acompanhar o evento. O veterano piloto local Jack Miller, que deixa a MotoGP para correr no Mundial de Superbikes, foi o destaque dessas voltas de agradecimento, mostrando sua habilidade ao pilotar a Yamaha em uma roda só.

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Os gestores das equipes Ducati e Aprilia, Davide Tardozzi e Paolo Bonora, respectivamente, também expressaram pesar pela suspensão. Bonora comentou que a decisão beneficia Jorge Martín, que poderá retornar na etapa da Malásia sem aumentar sua desvantagem para Márquez, mas lamenta que Bezzecchi não tenha a chance de se aproximar dos líderes.

Márquez ressaltou que, apesar da frustração, a segurança deve prevalecer em corridas que chegam a velocidades de 300 km/h. Ele destacou que a suspensão foi a decisão correta diante das condições adversas, mesmo sendo um momento triste para todos os envolvidos.

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Com o cancelamento do GP da Austrália, a MotoGP segue para a próxima etapa na Malásia, onde Márquez tentará ampliar sua liderança contra os pilotos da Aprilia, enquanto a temporada se aproxima do fim com apenas quatro corridas restantes.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.