AO VIVO: Flávia Saraiva busca pódio no Mundial de Ginástica Artística
Quarta colocada no Mundial do ano passado, a ginasta brasileira busca uma medalha na final da trave; acompanhe minuto a minuto
Após o ouro de Rebeca Andrade no último sábado (24), chegou a vez de Flávia Saraiva tentar levar o Brasil a mais um pódio no Mundial de Ginástica Artística de 2026, em Roterdã, na Holanda, neste domingo (25). A ginasta está na final da trave, prova em que ficou com a quarta colocação em 2025. Acompanhe a final minuto a minuto abaixo.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Rebeca Andrade é ouro
Depois de dois anos sabáticos, Rebeca Andrade voltou às competições em grande estilo e conquistou o ouro no salto. É o terceiro título mundial da brasileira neste aparelho, que também liderou em 2021 e 2023.
O primeiro salto da brasileira rendeu uma nota de 14.400, a segunda maior da competição. O segundo salto também foi muito bom, com 14.133 pontos. Com isso, Rebeca alcançou média de 14.466, a maior do torneio.
➡️ Veja como foi o ouro de Rebeca Andrade
Como foi o Brasil na disputa por equipes?
O Brasil foi quinto colocado na disputa por equipes. A equipe brasileira iniciou a competição no solo, com Thaís Fidelis, Lorrane Oliveira e Flávia Saraiva, e registrou os primeiros 38.633 pontos. Na sequência, as ginastas passaram pelo salto, aparelho em que Rebeca Andrade encerrou a classificatória com a maior média entre todas as participantes: 14.400 pontos – somado aos 14.033 de Sophia e os 13.000 de Flavinha.
Nas paralelas, Thaís (12.466), Lorrane (13.533) e Flávia (13.133) foram as responsáveis pelas apresentações brasileiras. A última rotação ficou para a trave, com Thaís Fidelis (13.033), Flávia Saraiva (14.066) e Rebeca Andrade (13.433).
Fórmula 1
Análise: Max Verstappen ameaça título antecipado de Kimi Antonelli na F1Há 1 hora
Fórmula 1
GP dos EUA: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1Há 10 horas
Fórmula 1
Antonelli conquista pole e se aproxima de título da F1 no GP dos EUAHá 12 horas
Fórmula 1
Bortoleto recebe nova punição da F1 e perde 80 posições no grid do GP dos EUAHá 12 horas
Fórmula 1
Volta a volta da pole de Antonelli no GP dos EUA pela F1 2026Há 14 horas
Lutas
UFC anuncia Carlos Prates em disputa por cinturão inédito para o BrasilHá 15 horas
Mais LANCE!