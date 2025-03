O jogo entre Detroit Pistons e Minnesota Timberwolves, pela NBA, na noite do último domingo (31), no Target Center, em Minneapolis, foi marcado por uma briga generalizada, que resultou na expulsão de jogadores e membros das comissões técnicas de ambas as equipes.

Como começou a confusão entre Pistons e Timberwolves?

Tudo começou no segundo quarto, quando os Pistons venciam por 39 a 29. Naz Reid, do Timberwolves, sofreu uma falta de Ron Holland e, em seguida, levantou o dedo na altura do rosto do adversário. O gesto irritou Donte DiVincenzo, também do Minnesota, que empurrou o jogador de Detroit, dando início à confusão.

O tumulto durou mais de dois minutos, com empurra-empurra à beira da quadra. Seguranças e integrantes das comissões técnicas também se envolveram, incluindo o técnico dos Pistons, JB Bickerstaff, e o assistente técnico dos Timberwolves, Pablo Prigioni, ambos expulsos. Além deles, outros cinco jogadores foram retirados da partida por decisão da arbitragem após a retomada do jogo.

Briga entre os jogadores do Pitons e Timberwolves, no Target Center (Foto: David Berding/AFP)

Resultado da partida

A partida, realizada no Target Center, em Minneapolis, terminou com vitória dos Timberwolves por 123 a 104. O cestinha da noite foi Malik Beasley, dos Pistons, com 27 pontos, um a mais que Julius Randle, do Minnesota.

Com a vitória de 123 a 104, os Wolves chegaram 43 vitórias e 32 derrotas na temporada, sétima posição do Oeste, enquanto os Pistons estacionaram no quinto lugar do Leste.