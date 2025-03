Stephen Curry lidera? Veja ranking dos maiores salários da NBA

A temporada regular da NBA está se aproximando da reta final, e os holofotes não estão apenas nas disputas por playoffs, mas também nos valores astronômicos dos contratos dos jogadores mais bem pagos da liga.



O site Spotrac divulgou a lista com os atletas que recebem os maiores salários anuais na NBA atualmente. E, ao contrário do que muitos podem imaginar, o líder não é Stephen Curry, LeBron James ou Nikola Jokic, mas sim Jaylen Brown, do Boston Celtics.

💰 Ranking dos maiores salários da NBA 2024-25

Confira os dez jogadores mais bem pagos da liga e seus valores convertidos para reais:

1️⃣ Jaylen Brown (Boston Celtics) – US$ 57.078.728 (R$ 328 milhões)

2️⃣ Nikola Jokic (Denver Nuggets) – US$ 55.224.526 (R$ 318 milhões)

3️⃣ Devin Booker (Phoenix Suns) – US$ 55.110.496 (R$ 317 milhões)

4️⃣ Karl-Anthony Towns (New York Knicks) – US$ 55.110.496 (R$ 317 milhões)

5️⃣ Stephen Curry (Golden State Warriors) – US$ 53.838.416 (R$ 310 milhões)

6️⃣ Joel Embiid (Philadelphia 76ers) – US$ 53.320.232 (R$ 307 milhões)

7️⃣ Paul George (Philadelphia 76ers) – US$ 52.896.235 (R$ 304 milhões)

8️⃣ LeBron James (Los Angeles Lakers) – US$ 50.677.999 (R$ 292 milhões)

9️⃣ Bradley Beal (Phoenix Suns) – US$ 50.203.930 (R$ 289 milhões)

🔟 Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) – US$ 49.835.267 (R$ 287 milhões)

🏆 Renovação milionária impulsiona Jaylen Brown ao topo

O destaque da lista vai para Jaylen Brown, que se tornou o jogador mais bem pago da NBA após assinar uma renovação máxima com o Celtics. O contrato garantiu ao ala um salário recorde, superando nomes como Jokic e Booker.

Já Stephen Curry, que por anos dominou essa lista, aparece "apenas" na 5ª posição, recebendo pouco mais de US$ 53 milhões por temporada. Outro nome que chama atenção é LeBron James, o jogador mais veterano da liga, que segue no Top 10 com um salário de US$ 50,6 milhões.

Os valores refletem a valorização dos contratos na NBA e o impacto do teto salarial, que tem aumentado a cada ano. Com novos contratos sendo assinados, é provável que essa lista sofra mudanças já na próxima temporada.