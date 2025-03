O departamento médico dos times da NBA está a todo vapor nesta reta final da temporada regular 2024/25. Durante a derrota para o Houston Rockets, na noite deste domingo (30), Kevin Durant torceu o tornozelo e precisou abandonar o jogo ainda no terceiro quarto. Com isto, a difícil situação do Phoenix Suns parece estar cada vez mais complicada na luta para uma vaga no play-in.

A partida decisiva poderia fazer o Suns colar no Sacramento Kings, que está na 10ª colocação e logo acima do time de Phoenix. O desempenho do elenco, no entanto, não foi favorável para o resultado final do jogo, que terminou com placar por 148 a 109 para o Rockets. Liderado por Jalen Green, a equipe do Texas dominou a partida e levou a melhor em todos os períodos.

O acidente aconteceu aos cinco minutos do terceiro quarto, quando Durant foi para cima de Jabari Smith Jr. em direção à cesta. Na ocasião, o ala-pivô pisou no pé do defensor e o tornozelo esquerdo cedeu para o lado. O ataque foi parado na hora, com o camisa 35 de Phoenix Suns aparentando sentir muita dor, e o atendimento foi realizado de imediato em quadra.

Após o lance, Durant partiu para o vestiário e não retornou mais para a partida. Em uma atuação de 23 minutos, antes de se lesionar, o jogador marcou 11 pontos, sete rebotes e uma assistência. Vale destacar que, apesar de abandonar o jogo, ele foi o segundo maior cestinha do Suns, atrás apenas de Devin Booker, com 28 pontos.

Técnico do Suns adianta atualização sobre lesão de Kevin Durant

Como mostram as imagens, Durant sofreu com uma feia entorse no tornozelo esquerdo. A gravidade do ferimento, no entanto, ainda é um mistério para Mike Budenholzer que informou que o jogador faria uma ressonância magnética nesta segunda-feira (31). O técnico do Phoenix Suns ainda adiantou que KD não viajará com o elenco para Milwaukee, primeiro destino de uma sequência de três jogos fora de casa.

Em busca da vaga na pós-temporada da NBA 2024/25, o Suns enfrentará o Milwaukee Bucks nesta terça-feira (1º). Na sequência, o time de Budenholzer irá encarar o Boston Celtics na sexta-feira (4) e o New York Knicks no domingo (6).

