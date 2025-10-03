Brasília receberá inédita etapa do Circuito Nacional de Skate; entenda

De 24 a 26 de outubro, Brasília vai ser palco, pela primeira vez na história, de uma etapa do circuito nacional de skate, com o STU National Street Finals. O evento vai definir os campeões da modalidade Street da temporada, após as disputas em Criciúma (SC), Florianópolis (SC) e Curitiba (PR).

continua após a publicidade

➡️ Sandro Dias bate recorde mundial ao descer megarrampa em Porto Alegre

➡️ Recordista Djokovic tenta quebrar escrita em Masters

➡️ Federer concorre ao Hall da Fama do Tênis

➡️ Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai



O local escolhido, na capital federal, foi o Parque da Cidade Sarah Kubitschek. E a construção de uma nova pista de nível internacional ficará de legado para a prática do skate e o surgimento de novos talentos. O projeto de Brasília prevê duas pistas: uma de Street, com 800m2, e uma de Park, com 1.000m2. Nos últimos nove anos, foram construídas e reformadas 30 pistas pelo Brasil.



- O projeto do Street partiu da demanda do STU em desenvolver uma pista que potencialize fluidez e velocidade no percurso, além de possibilitar boas conexões entre os obstáculos, com alguns fazendo referência a obras da capital. A solução veio a partir do traçado do plano piloto de Brasília, de duas asas e um eixo central - explica Bruno Pires, arquiteto da Rio Ramp Design, empresa responsável pelo projeto e construção da pista.

continua após a publicidade

Momento simbólico para o skate

O complexo, que ainda receberá a pista de Park na sequência, também é uma forma de homenagear a arquitetura moderna brasileira. Além disso, é parte dos festejos pelos 65 anos de Brasília, inaugurada em 1960. Diogo Castelão, fundador do STU, afirma que se trata de um momento muito simbólico para toda comunidade do skate, mais um sonho realizado.

- Trazer a etapa final do STU National para Brasília, justamente no ano em que a cidade celebra 65 anos, é muito marcante. Além de coroarmos as campeãs e campeões do Street, vamos inaugurar a primeira pista do STU na capital, projetada em diálogo com o modernismo que marca a arquitetura de Brasília. E iniciaremos também as obras da pista de Park. O Distrito Federal e o país serão presenteados com o melhor do skate brasileiro e toda sua cultura urbana, um complexo do mais alto nível para a prática esportiva, que permitirá o surgimento e evolução de grandes talentos locais, gerando um legado muito positivo, compromisso inegociável com as comunidades onde o STU está presente.

continua após a publicidade