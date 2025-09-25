No início da tarde desta quinta-feira (25), Sandro Dias, o Mineirinho, ícone do skate mundial, está protagonizando um desafio absolutamente incrível em Porto Alegre. Em uma sequência de quatro descidas, o ídolo brasileiro está dropando a maior rampa do mundo, instalada na fachada do prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), na capital gaúcha.

A primeira descida de Mineirinho, sob enorme expectativa, foi de 55 metros. Ele chegou ao local de rapel, após descer pelo topo do prédio. Algus minutos depois, o veterano, de 50 anos, desceu a uma altura de 60 metros. Na terceira tentativa, de 65 metros, Sandro Dias bateu o recorde mundial, para emoção da família, que acompanhou da rampa a façanha.

- Esse é um sonho que eu tenho há mais de dez anos, que eu compartilho com a galera do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre - e que estou me preparando para realizar. Eu estive na cidade realizando testes na rampa, tenho feito outras preparações específicas ao longo dos últimos meses, estou cada dia mais confiante. Acredito que esse momento vai ser histórico e vamos levar o skate para um patamar nunca visto antes - contou Sandro, na véspera do desafio.

A velocidade alcançada é tão grande que uma parede com várias camadas de espuma foi colocada ao final da rampa.

O projeto nasceu de um sonho do atleta de mais de uma década. De lá para cá, foram anos de estudo e meses de preparação física e técnica. Durante os treinos, Sandro usou coletes com mais de 40kg para simular os efeitos de Força-G no corpo e testou altas velocidades em pistas de asfalto para simular o impacto dos ventos e entender a estabilização do skate. Em algumas sessões, contou com o apoio de motos, que puxaram o atleta para que ele alcançasse velocidades superiores a 120km/h.

A parede de espuma ao final da descida de Mineirinho (Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool)

Quem é o skatista Sandro Dias, o "Mineirinho"

Com mais de três décadas de carreira, o paulista Sandro Dias, conhecido como “Mineirinho”, foi o terceiro skatista no mundo a acertar o 900º, sendo o primeiro a fazê-lo no meio de uma linha de competição. Essa conquista aconteceu nos X Games da América Latina, no Rio de Janeiro, em maio de 2004. Foi campeão mundial seis vezes, ganhou ouro nos X Games em 2006 e foi indicado ao Action Sports Hall of Fame em 2012. Em 2019, o hexacampeão mundial ainda protagonizou uma descida de skate na Ponte Estaiadinha, em São Paulo, a 30 metros de altura, em ação feita em parceria com a Red Bull.

Sandro Dias, o "Mineirinho", ícone do skate brasileiro e mundial (Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool)

Aos 50 anos, segue fazendo história e se consolida ainda mais como um pioneiro do skate ao dar vida à lenda urbana de dropar um prédio "skatável", quebrando barreiras no esporte. Além das conquistas esportivas, o atleta dedica-se a projetos de impacto social por meio do Instituto Sandro Dias, em Santo André (SP), que promove o acesso ao esporte, fomenta a formação de novos talentos e prioriza o atendimento a crianças neurodivergentes. Mantém, ainda, o Sandro Dias Camp em Vargem (SP), iniciativa voltada à difusão do esporte, em especial do skate, entre o público jovem.