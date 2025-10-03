Lewis Hamilton se declara na Fórmula 1 após morte de Roscoe: ‘Ato de amor’

Em meio a grandes rivalidades, a Fórmula 1 se uniu após a morte de Roscoe para consolar Lewis Hamilton. O buldogue foi presença confirmada no paddock durante mais de 10 anos ao lado do heptacampeão mundial e conquistou corações por onde passou. Discreto nas redes sociais desde o falecimento do "melhor amigo", o britânico não deixou de abrir o coração e exaltar o carinho recebido durante o GP de Singapura.

— Tem sido incrível ver o apoio de tantas pessoas ao redor do mundo e como Roscoe tocou tanta gente. As mensagens que recebi foram muito animadoras, e sou muito grato por isso. Quem já perdeu um animal de estimação sabe como é doloroso. Li em algum lugar que o luto é o último ato de amor, e é exatamente isso que estou sentindo — disse Hamilton.

Tradução: "Perdi meu melhor amigo ontem à noite. Obrigada por todo o amor que vocês demonstraram a ele todos esses anos. Roscoe para sempre."

A morte de Roscoe abalou o mundo da Fórmula 1, com declarações chegando de todos os lados - dentro e fora do paddock. Enquanto dirigentes e pilotos compartilhavam seus sentimentos com Hamilton, fãs de todo o mundo produziam homenagens para o carismático bichinho.

A presença do público neste apoio a Hamilton, inclusive, foi agradecido e destacado pelo piloto durante a apresentação nos palcos de Marina Bay. Como de costume, fãs aparecem aos eventos da F1 com cartazes e imagens de homenagem a pilotos e equipes.

— Obrigado a todos pelo apoio nesta última semana e por todo o carinho. Vi que há fotos do Roscoe por aí, agradeço muito — disse o piloto, aos fãs presentes no GP de Singapura.

Roscoe, buldogue de Hamilton, morre aos 12 anos

Após dias de apreensão, com Roscoe em coma, Hamilton anunciou a morte do melhor amigo no dia 29 de setembro, segunda-feira. Segundo o heptacampeão da F1, o buldogue de 12 anos não resistiu a complicações decorrentes de uma pneumonia, que chegou a evoluir para parada cardíaca.

O piloto da Ferrari relatou que precisou tomar a decisão de desligar os aparelhos que mantinham Roscoe vivo após quatro dias em suporte de vida. Hamilton compartilhou a notícia em suas redes sociais, expressando seus sentimentos pela perda do animal que foi seu fiel companheiro durante grande parte de sua carreira na Fórmula 1.

— Depois de quatro dias em suporte de vida, lutando com toda a força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o último instante. Sinto-me muito grato e honrado por ter compartilhado minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um verdadeiro amigo — escreveu Hamilton em suas redes sociais.

GP de Singapura: próxima etapa da Fórmula 1

Embora ainda esteja de luto, Lewis Hamilton voltou às pistas na manhã desta sexta-feira (3) para as primeiras atividades do GP de Singapura. A 18ª etapa da F1 chega em Marina Bay neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de outubro.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real