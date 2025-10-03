menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Lewis Hamilton se declara na Fórmula 1 após morte de Roscoe: ‘Ato de amor’

Piloto da Ferrari correrá no GP de Singapura entre 3 e 5 de outubro

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porPedro Werneck,
Dia 03/10/2025
12:03
Atualizado há 1 minutos
Ferrari's British driver Lewis Hamilton arrives for the first practice session ahead of the Formula One Singapore Grand Prix night race at the Marina Bay Street Circuit in Singapore on October 3, 2025. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)
imagem cameraLewis Hamilton no GP de Singapura pela F1 2025 (Foto: MOHD RASFAN / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em meio a grandes rivalidades, a Fórmula 1 se uniu após a morte de Roscoe para consolar Lewis Hamilton. O buldogue foi presença confirmada no paddock durante mais de 10 anos ao lado do heptacampeão mundial e conquistou corações por onde passou. Discreto nas redes sociais desde o falecimento do "melhor amigo", o britânico não deixou de abrir o coração e exaltar o carinho recebido durante o GP de Singapura.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Band não terá Mariana Becker no GP de Singapura da F1, diz jornalista

— Tem sido incrível ver o apoio de tantas pessoas ao redor do mundo e como Roscoe tocou tanta gente. As mensagens que recebi foram muito animadoras, e sou muito grato por isso. Quem já perdeu um animal de estimação sabe como é doloroso. Li em algum lugar que o luto é o último ato de amor, e é exatamente isso que estou sentindo — disse Hamilton.

Tradução: "Perdi meu melhor amigo ontem à noite. Obrigada por todo o amor que vocês demonstraram a ele todos esses anos. Roscoe para sempre."

continua após a publicidade

A morte de Roscoe abalou o mundo da Fórmula 1, com declarações chegando de todos os lados - dentro e fora do paddock. Enquanto dirigentes e pilotos compartilhavam seus sentimentos com Hamilton, fãs de todo o mundo produziam homenagens para o carismático bichinho.

A presença do público neste apoio a Hamilton, inclusive, foi agradecido e destacado pelo piloto durante a apresentação nos palcos de Marina Bay. Como de costume, fãs aparecem aos eventos da F1 com cartazes e imagens de homenagem a pilotos e equipes.

continua após a publicidade

— Obrigado a todos pelo apoio nesta última semana e por todo o carinho. Vi que há fotos do Roscoe por aí, agradeço muito — disse o piloto, aos fãs presentes no GP de Singapura.

Roscoe, buldogue de Hamilton, morre aos 12 anos

Após dias de apreensão, com Roscoe em coma, Hamilton anunciou a morte do melhor amigo no dia 29 de setembro, segunda-feira. Segundo o heptacampeão da F1, o buldogue de 12 anos não resistiu a complicações decorrentes de uma pneumonia, que chegou a evoluir para parada cardíaca.

O piloto da Ferrari relatou que precisou tomar a decisão de desligar os aparelhos que mantinham Roscoe vivo após quatro dias em suporte de vida. Hamilton compartilhou a notícia em suas redes sociais, expressando seus sentimentos pela perda do animal que foi seu fiel companheiro durante grande parte de sua carreira na Fórmula 1.

— Depois de quatro dias em suporte de vida, lutando com toda a força que tinha, tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até o último instante. Sinto-me muito grato e honrado por ter compartilhado minha vida com uma alma tão linda, um anjo e um verdadeiro amigo — escreveu Hamilton em suas redes sociais.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP de Singapura: próxima etapa da Fórmula 1

Embora ainda esteja de luto, Lewis Hamilton voltou às pistas na manhã desta sexta-feira (3) para as primeiras atividades do GP de Singapura. A 18ª etapa da F1 chega em Marina Bay neste fim de semana, entre os dias 3 e 5 de outubro.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Lewis Hamilton em ação no GP de Singapura pela F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Lewis Hamilton em ação no GP de Singapura pela F1 2025 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias