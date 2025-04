A estreia de Marcelo Melo e Rafael Matos na disputa de duplas do Masters 1000 de Madri foi adiada para esta terça-feira (29), devido aos apagões que atingiram regiões de Portugal e Espanha. Diante dos cabeças de chave número 1 Marcelo Arévalo e Mate Pavic, a dupla brasileira foi superada por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Os adversários dos brasileiros chegaram como favoritos na competição, já que a dupla formada pelo salvadorenho e pelo croata conquistaram dois ATP Masters 1000 recentemente, em Indian Wells e Miami.

Bia Haddad segue na disputa

No feminino, o Brasil ainda tem uma representante nas duplas do Masters 1000 de Madri. Bia Haddad, ao lado da alemã Laura Siegemund avançou às quartas de final da competição, quando enfrenta a dupla cabeça de chave número 3, formada pela taiwanesa Su-Wei Hsieh e a letã Jelena Ostapenko.

Bia Haddad e Laura Siegemund chegaram às quartas em Madri (Foto: Hannah Peters/AFP)

Apagão e adiamento de jogos

O apagão generalizado que atingiu a Europa na segunda-feira (28), afetando regiões de Portugal e Espanha, afetou a programação do Masters 1000 em Madri, chegando a interromper a partida entre Grigor Dimitrov e Jacob Fearnley durante o segundo set.

A princípio, os eventos foram suspensos por três horas, mas a organização optou pelo adiamento de 23 jogos para esta terça-feira (29).

O Masters 1000 de Madri

O Masters 1000 de Madri 2025 acontece entre os dias 23 de abril e 4 de maio, é o segundo torneio da classe de mil pontos do ano realizado no saibro e conta com grandes nomes do esporte, incluindo o retorno de João Fonseca às disputas de simples, após um período de férias e treinamentos. A competição é transmitida pelo canal fechado ESPN e no streaming pelo Disney+.