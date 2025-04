Zé Roberto convoca mais duas jogadoras para Seleção Brasileira de vôlei

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) divulgou na última segunda-feira (28) a convocação de mais duas atletas para os treinamentos da Seleção Brasileira que se prepara para a Liga das Nações. A equipe estreia em casa, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, no dia 4 de junho, contra a República Tcheca.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As centrais Julia Kudiess, do Minas Tênis Clube, e Diana, do Türk Hava Yolları, foram escolhidas pelo técnico Zé Roberto Guimarães para integrar o grupo. A lista completa da delegação deve ser divulgada após o término da Superliga e dos campeonatos internacionais.

Julia Kudiess já foi convocada várias vezes para defender a Seleção. No entanto, ficou afastada das quadras por nove meses após sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante uma partida entre Brasil e Sérvia pela Liga das Nações em maio de 2024.

continua após a publicidade

A central retornou aos jogos em janeiro de 2025 e foi fundamental para o Minas até a eliminação do time na semifinal da Superliga Feminina.

Diana, por sua vez, não teve uma temporada ativa na Turquia, mas esteve presente nos Jogos Olímpicos em Paris, onde a Seleção Brasileira conquistou a medalha de bronze.

➡️Zé Roberto Guimarães elogia reforma do CT de Saquarema

Zé Roberto no comando da Seleção Brasileira de vôlei (Foto: FIVB Divulgação)

Confira a lista de convocadas da Seleção Brasileira de vôlei:

Opostas: Jheovanna (Flor de Ypê/Paulistano/Barueri), Tainara (Shanghai Bright-CHI);

Ponteira: Helena (Sesc Flamengo);

Centrais: Lorena (Sesc Flamengo), Luzia (Flor de Ypê/Paulistano/Barueri); Julia Kudiees, (Gerdau Minas); Diana Duarte (Türk Hava Yolları)

continua após a publicidade

Líbero: Laís (Sesc Flamengo).

Atletas convidadas:

Levantadoras: Lyara (Flor de Ypê/Paulistano/Barueri) e Marina Sioto (Brasília);

Ponteiras: Aline Segato (Brasília).

➡️Zé Roberto avalia final da Superliga feminina e diz: ‘Que vença o melhor’