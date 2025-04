Miami Heat sofre 4° pior derrota da história dos Playoffs da NBA

O Miami Heat foi derrotado pelo Cleveland Cavaliers no Kaseya Center, na Flórida, na última segunda-feira (28) pelo jogo 4 dos playoffs da Conferência Leste da NBA. O diferencial da partida foi o placar, que terminou em 138 a 83, sendo a quarta maior diferença na história da fase eliminatória.

Um fato curioso é que a franquia de Miami foi líder da pior derrota da história da liga americana por 30 anos, após perder justamente para o Cleveland por 148 a 80, com 68 pontos de diferença. Em 2021, a marca caiu quando o Memphis Grizzlies derrotou o Oklahoma City Thunder por 152 a 79, uma diferença de 73 pontos.

Donovan Mitchel foi o grande nome do Cleveland, com 22 pontos e cinco assistências. Jarret Allen anotou um duplo-duplo, com 14 pontos e 12 rebotes e também foi destaque. Garantido na próxima fase, o Cavaliers aguarda definição do adversário na série entre Indiana Pacers e Milwalkee Bucks.

Donovan Mitchel em ação pelo Cleveland Cavaliers (Foto: Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Confira o ranking das piores derrotas dos Playoffs da NBA

1° Denver Nuggets 121 x 63 Hornets (2009) - 58 pontos de diferença

2° Los Angeles Lakers 133 x 75 Atlanta Hawks (1956) - 58 pontos de diferença

3° Los Angeles Lakers 126 x 70 Warriors (1973) - 56 pontos de diferença

4° Cleveland Cavaliers 138 x 83 Miami Heat (2025) - 55 pontos de vantagem

5° Chicago Bulls 120 x 66 Bucks (2015) - 54 pontos de diferença

6° Oklahoma City Thunder 80 x 131 Memphis Grizzlies (2025) - 51 pontos de diferença

7° Bucks 136 x 86 Warriors (1971) - 50 pontos de diferença

8° Orlando Magic 124 x 77 Boston Celtics (1995) - 47 pontos de diferença

9° Los Angeles Lakers 135 x 88 San Antonio Spurs (1986) - 47 pontos de diferença

10° Minnesota Timberwolves 115 x 70 (2024) - 45 pontos de diferença